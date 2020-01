“Riaprite il caso Toni-De Palo”

“Riaprite il caso Toni-De Palo”: è l’appello congiunto che viene dal Sindacato dei Giornalisti, d’intesa con l’Ordine e dalla famiglia di #ItaloToni, che si sono incontrati oggi in #Ancona. “Le esigenze di verità e giustizia, ha dichiarato il presidente #Fnsi #BeppeGiuliet ti, hanno la precedenza su tutto”.

Giulietti ha messo a disposizione della famiglia Toni i servizi legali Fnsi, annunciando un prossimo incontro a #Roma per valutare ogni iniziativa possibile per raggiungere l’obiettivo, che appare più vicino, dopo la desecretazione degli atti sulla scomparsa dei due giornalisti, avvenuta a Beirut il 2 settembre 1980. All’incontro, che ha toccato le sedi di #CorriereAdriatico, #EtvMar che e #TgrMarche hanno partecipato il fratello e il cugino di Italo, #AldoToni e #Alvaro Rossi e la nipote del giornalista, #TeodoraToni.

Negli anni sono state formulate tante ipotesi, non ultima una connessione di questa vicenda con la #stragediBologna, avvenuta pochissimi giorni prima la scomparsa.