“Avanti con selezione giusto contratto”

Catania – Armonia di cianciane e mani. Stridio di tasti e articolazioni, corde e corpi. E mani soprattutto. In “Hands On”, l’atto unico nato dalla residenza artistica estiva ospitata da Zo – che l’ha incluso nel cartellone di AltreScene – Emma Scialfa, nel ruolo di regista e protagonista, torna sulle scene dopo una pausa decennale con una creazione (prodotta da Moto Mimetico) che sottolinea l’originalità […]

Barbablù non è morto. Lo ribadisce la versione teatrale di una fiaba nera che, come tutte le fiabe ha un finale positivo nel Male che viene sconfitto dal Bene. Nella realtà però così non è, visto l’alto numero di femminicidi che le cronache fanno registrare. Così chiamato dal colore della sua incredibile barba, il protagonista […]