Lillo&Greg strepitosi al Teatro Olimpico con ‘Gagmen’

Lillo & Greg sono tornati! A grande richiesta e dopo l’enorme successo della passata stagione, Claudio Gregori e Pasquale Petrolo, in arte Lillo & Greg, sono tornati a calcare il palco del Teatro Olimpico di Roma – dal 14 al 26 gennaio – con lo strepitoso spettacolo “Gagmen” che ripropone alcuni tra i migliori ‘cavalli di battaglia’ dello storico duo comico, non soltanto teatrali ma frutto anche della loro esperienza televisiva e radiofonica.

Uno spettacolo in due tempi, di 120 minuti, che inizia un po’ in sordina e, in un crescendo, regala il meglio nel ‘secondo atto’, in cui anche i più seri non riusciranno a rimanere composti sulla poltrona. Sketch fantastici, pillole concentrate di esilarante comicità. Alcuni siparietti sono veramente irrinunciabili, come quello in cui Greg interpreta un distinto uomo britannico, con tanto di cappello ed ombrello, che, dotato di quell’accento tipicamente anglofono si rivolge a Lillo, appellandolo ‘Mr Potato’ – anche se questo spacciatore di periferia è noto ai più col nome di ‘Er Patata’, sfoderando un ricco repertorio di frasi celebri della migliore romanità! e che dire di “Che l’hai visto?”, esilarante parodia del programma televisivo Rai “Chi l’ha visto?”, in cui il conduttore Lillo cerca di acquisire informazioni – per lo più sconnesse – da Greg, papà di un ragazzo scomparso. Altro fiore all’occhiello di Gagmen – intuibile già dalla locandina – è la ‘sezione’ dedicata ai supereroi dei fumetti che, nella loro trasposizione cinematografica sono divenute vere e proprie star, capaci di portare in sala un pubblico di tutte le età. E’ così che si alternano due momenti ‘in costume’ dedicati però agli eroi dell’inettitudine: il primo sketch mostra un Lillo-Normal Man, un supereroe alquanto atipico che, privo di poteri di sorta, invita coloro che si rivolgono a lui per un intervento, a chiamare la Polizia, mentre Greg è uno stonato ‘Amnesia’, un supereroe con buchi di memoria che ricorda a stento il suo nome dimentico anche dei suoi poteri….

Il secondo momento vede la celebre coppia comica – rispettivamente nei ruoli di Bradipo-Lillo, supereroe della lentezza e Mr Elastico-Greg, il cui unico potere è quello di lanciare elastici – supportata da altri tre personaggi dotati di superpoteri – Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni, Marco Fiorini, in scena anche in altri momenti dello spettacolo – impegnati nella cattura di Mr Trota… Riderete come non facevate da anni…

Gagmen, la ricetta perfetta per una serata di assoluto divertimento!