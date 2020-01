25 gennaio per Regeni. Da Fiumicello ad Assisi

Il 25 Gennaio Assisi e Fiumicello saranno molto più vicine dei 320 chilometri che le separano. L’abbraccio della comunità dei giornalisti riuniti per il Sinodo sulla “Carta di Assisi” raggiungerà la cittadina dove nacque Giulio Regeni, il luogo da cui partì per provare, col suo talento e il suo impegno, a rendere il mondo un posto migliore. Alle 19,41 i lavori del Sinodo si fermeranno per una fiaccolata, la stessa che la famiglia e gli amici di Giulio terranno sul piazzale del Teatro di Fiumicello. E’ il momento culminante della manifestazione che viene organizzata ogni anno nella cittadina friulana: segna l’ora dell’ultimo SMS di Giulio, l’ultimo contatto che ebbe con il mondo prima del rapimento, delle torture e dell’uccisione. Un momento simbolico per richiamare l’attenzione del mondo su un caso che da quattro anni attende verità e giustizia. Le fiaccolate di Fiumicello ed Assisi sono tenute insieme da un filo rosso: la costruzione di ponti e non di muri; un futuro di arole di dialogo, e non discorsi d’odio. Per questo Articolo21 Lombardia aderisce e sarà presente ad entrambe le manifestazioni.