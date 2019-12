Giornalista deve risarcire il boss, il SUGC: saremo al suo fianco

Vittoria a metà per la collega Giuliana Covella, denunciata dal boss della camorra pentito Giuseppe Misso per un articolo pubblicato sul Mattino e per alcune pagine del suo libro sulla strage del rapido 904. Il giudice ha respinto il ricorso per quanto scritto sul giornale, ma ha accolto quello sul libro, riducendo, però, la richiesta di risarcimento da 100mila a 12mila euro. Il Sindacato unitario giornalisti della Campania starà al fianco della collega con il suo ufficio legale e con ogni iniziativa necessaria a supportare la cronista