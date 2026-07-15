Caso Regeni. Solidarietà al giornalista Alberto Sofia

A nome del Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD), desidero esprimere la più convinta solidarietà al giornalista Alberto Sofia de “Il Fatto Quotidiano”, fatto oggetto di un inaccettabile attacco da parte dell’avvocata della difesa nel processo a carico dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, la tortura e l’uccisione di Giulio Regeni.

In uno Stato di diritto la difesa è un principio inviolabile e deve essere garantita a tutti, anche a chi è accusato dei reati più gravi. È proprio questa una delle conquiste più alte delle democrazie liberali. Tuttavia, una cosa è il diritto di difendere una persona imputata; altra cosa è trasformare la difesa in una giustificazione del reato o nell’attacco a chi, con professionalità e responsabilità, esercita il diritto-dovere di informare. Quando la strategia difensiva sembra spostarsi dalla tutela dei diritti dell’imputato alla delegittimazione della ricerca della verità, si oltrepassa una soglia che non dovrebbe mai essere varcata.

Colpire chi svolge con rigore il proprio lavoro di giornalista significa indebolire uno dei presìdi fondamentali della democrazia e del diritto dei cittadini a essere informati.

Sono trascorsi ormai dieci anni da quel terribile delitto e la famiglia Regeni continua ad attendere ciò che non dovrebbe mai essere negato a nessuno: verità e giustizia. In questo lungo e doloroso cammino, il lavoro di Alberto Sofia e di quanti continuano a seguire con competenza, tenacia e indipendenza le vicende di quel processo rappresenta una delle vie più importanti affinché la verità possa emergere, la memoria non venga cancellata e l’impunità non prevalga.

Il Centro “Balducci”, da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, della libertà di informazione e della dignità di ogni persona, rinnova la propria vicinanza ad Alberto Sofia, alla famiglia Regeni, ad Alessandra Ballerini e a tutti coloro che, con coraggio e tenacia, continuano a cercare la verità.

Perché senza una stampa libera non c’è piena democrazia, e senza la ricerca ostinata della verità non può esserci giustizia.