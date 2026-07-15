A Latina flash mob per Mario Paciolla davanti alla panchina arancione

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Un flash mob davanti alla panchina dedicata a Mario Paciolla in piazza Dante a Latina. Un appuntamento altamente simbolico che è stato rinnovato anche quest’anno dal Presidio di Latina nel giorno della scomparsa del giornalista e cooperante Onu. “Siamo qui per abbracciare simbolicamente Anna e Pino Paciolla e per dire loro che non lo lasceremo soli nella battaglia per ottenere verità e giustizia sulla morte di Mario”, ha detto la portavoce Patrizia Migliozzi. “Questa panchina è parte di un progetto che vuole ricordare i giornalisti uccisi e per i quali non è stata fatta ancora giustizia. – ha aggiunto il Presidente del Presidio, Fabio D’Achille – E’ uno spazio che abbiamo inaugurato nel 2022 durante la gestione commissariale del Comune e intendiamo continuare con luoghi come questo. Oggi siamo qui per dire che le voci per Mario sono sempre di più, accanto alla sua famiglia. Noi non archiviamo”. Al sit in erano presenti anche l’ex sindaco di Latina Damiano Coletta e la segretaria di Lbc Latina, Elettra Ortu La Barbera.

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