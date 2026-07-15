La difesa del processo Regeni attacca il cronista del Fatto. Giulietti: ancora una volta giornalisti sotto tiro

“Ancora una volta, persino nel processo Regeni, finiscono sotto tiro i cronisti. – ha dichiarato il coordinatore di Articolo 21, Giuseppe Giulietti, ha ha fatto parte della scorta mediatica al processo in tutti questi mesi – Questa volta Alberto Sofia, del Fatto Quotidiano, un giornalista serio, pacato, documentato, uno che ha seguito ogni udienza, non perdendo una parola. Anche questa volta le sue cronache sono state segnate da completezza e sensibilità. Chiunque abbia seguito la requisitoria del pubblico ministero Coloiocco non può che provare orrore per le azioni dei torturatori egiziani. Comprendiamo le difficoltà degli avvocati difensori, ma siamo certi che in cuor loro provano gli stessi sentimenti di milioni di italiane e di italiani. Solo che loro non lo possono dire o scrivere, invece Alberto Sofia, e tanti altri colleghi e colleghe, sempre presenti in aula, hanno il dovere di scriverlo senza censure e senza pregiuziali di natura alcuna. Senza dimenticare che sono passati dieci anni e che la famiglia Regeni attende ancora verità e giustizia. Altro che l’informazione, bel altri sono stati i condizionamenti che hanno pesato su questo processo. Per questo non ci stancheremo di essere scorta mediatica, di tenere accesi i riflettori, di impedire attacchi contro croniste e cronisti. Prossimo appuntamento il due agosto ore 18, gradisca, onde mediterranee con la famiglia Regeni e Alessandra Ballerini”.

(Nella foto l’aula del dibattimento del processo Regeni)