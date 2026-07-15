Giornalismo sotto attacco in Italia

Norme anti-Slapp, la Commissione europea apre la procedura di infrazione

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Redazione
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La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme Ue a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell’interesse pubblico, le cosiddette Slapp.  Oltre all’Italia, le lettere di costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia.

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