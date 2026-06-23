Rai3. Di Majo-Natale (Cda), stop ‘Via dei matti’ nuovo duro colpo

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“La sparizione di ‘Via dei matti’ dal palinsesto di Rai 3 non e’ soltanto – e gia’ questo sarebbe grave – un nuovo duro colpo alla rete che dovrebbe recuperare la sua identita’ e che invece continua a vederla smantellata. E’ anche la dimostrazione ulteriore di quali guasti stia producendo, in questa sua concreta attuazione, l’organizzazione per generi. Ogni direzione risponde per un pezzetto di palinsesto, per un frammento di offerta, per uno ‘slot’ di mezz’ora. Del mosaico complessivo pare che nessuno voglia assumersi la responsabilita’ e dunque il risultato e’ l’imbarazzato silenzio Rai, che lascia crescere motivate polemiche senza argomentare le ragioni delle proprie scelte. Nella societa’ della comunicazione, il mutismo non puo’ essere la strategia”. Cosi’ in una nota i consiglieri di amministrazione Rai, Alessandro di Majo e Roberto Natale.

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