Giornalismo sotto attacco in Italia

Vandalizzato il locale antimafia Ohana. La solidarietà di Articolo21

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Redazione
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La notte di Pasqua qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia della capitale, dell’associazione antimafia #Noi. I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale.

“Inutile dire che non ci lasciamo intimidire da questo vile atto. Andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta”, così Lorenzo Coluzzi, Presidente sezione Giovani #Noi.

Articolo21 esprime solidarietà all’associazione antimafia #Noi animatrice di iniziative importanti per la legalità

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