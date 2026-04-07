Vandalizzato il locale antimafia Ohana. La solidarietà di Articolo21

La notte di Pasqua qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate di Ohana, il primo bistrot Antimafia della capitale, dell’associazione antimafia #Noi. I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale.
“Inutile dire che non ci lasciamo intimidire da questo vile atto. Andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta”, così Lorenzo Coluzzi, Presidente sezione Giovani #Noi.
Articolo21 esprime solidarietà all’associazione antimafia #Noi animatrice di iniziative importanti per la legalità