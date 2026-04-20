Rispetto in rete: la ‘Carta di Assisi dei bambini’ diventa un racconto animato

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Mercoledì 22 aprile, dalle 11.30 alle 12.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio 4, si terrà la conferenza stampa per presentare la versione animata della ‘Carta di Assisi dei bambini’. Ideata dall’Associazione Articolo 21 e firmata da Papa Francesco il 22 maggio 2024, la Carta di Assisi dei Bambini è un decalogo volto a promuovere l’uso responsabile del web, dei social media e un’informazione rispettosa; il documento sottolinea il rispetto come valore fondamentale contro il cyberbullismo e l’odio online. Il Pontefice ha più volte sottolineato l’importanza di trasformare questo documento in uno strumento vivo, capace di entrare concretamente nelle scuole e nelle comunità educative.

In questa prospettiva, nasce la versione animata di questo documento, realizzata grazie alla collaborazione tra Associazione Articolo 21 e l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRIB), con l’obiettivo di rendere i contenuti più accessibili e fruibili per bambini e adolescenti, favorendone una più ampia diffusione e una più efficace trasmissione dei principi ispiratori.

Dopo i saluti istituzionali del Segretario Commissione Parlamentare di inchiesta della Camera dei Deputati sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie Andrea De Maria e della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il dibattito – moderato da Iside Castagnola – Associazione art. 21 e coautrice della ‘Carta di Assisi dei bambini’ – entrerà nel merito del valore sociale ed educativo dei principi ispiratori della Carta.

Attraverso il contributo di esperti saranno analizzate iniziative volte a favorire il dialogo tra le istituzioni e il mondo educativo scolastico, con l’obiettivo di promuovere politiche e azioni orientate alla diffusione di una cultura della cura, del rispetto, della protezione e dell’inclusione.

Interverranno: Giuseppe Giulietti, Coordinatore Nazionale Associazione Articolo 21, Guido D’Ubaldo, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Ernesto Caffo, Presidente Telefono Azzurro Onuls; Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti; Enrico Parano, Responsabile dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR di Catania; Roberto Genovesi, Direttore Rai Kids; Ilaria Spoto Puleo, Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Comune di Catania e Antonello Giannelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi.

L’originale della Carta firmata da Papa Francesco

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