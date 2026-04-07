Giornalismo sotto attacco in Italia

Paola Bonomo e Angela Verdecchia: “La nostra generazione ha salvato la Costituzione”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Paola Bonomo e Angela Verdecchia, entrambe studentesse di Scienze Politiche presso l’Università di Padova, sono due volti della meglio gioventù che lo scorso 22 e 23 marzo ha salvato la Costituzione da un pericoloso stravolgimento. Hanno capito, infatti, prima e meglio di altri, che non si votava solo sull’indipendenza della magistratura, argomento già di per sé essenziale, quanto, più che mai, su un disegno complessivo volto a mutare la natura del nostro stare insieme. Hanno votato per ribellarsi all’attacco continuo che subisce la loro generazione, accusata di ogni nefandezza e invece partecipe quando viene chiamata in causa su questioni importanti. Hanno votato per Gaza e per il popolo palestinese, per le ragazze e i ragazzi che rischiano la vita a Teheran, contro i tamburi di guerra che rullano sempre più forte, contro le ingiustizie e le diseguaglianze, che perlatro mettono a repentaglio il loro futuro, e hanno votato, più che mai, per consegnarci un’altra idea di mondo, riaffermando che sia possibile difenderla e affermarla. Basta volerlo, cosa di cui troppo spesso noi adulti, probabilmente disillusi e privi della passione politica e civile necessaria, tendiamo a dimenticarci.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Chi ha dato a Trump l’autorizzazione a farsi giustiziere degli Ayatollah contro lo stesso popolo iraniano?

Tiziana Ferrario

Docufilm su Regeni: si dimettono due membri della commissione

Redazione

“Ora il ministro spieghi il no al film su Regeni”. Interrogazione del Pd

Redazione

L’8 aprile a “Chi l’ha visto?” la morte di Mario Paciolla

Redazione

Vandalizzato il locale antimafia Ohana. La solidarietà di Articolo21

Redazione

Strage Moby Prince. Il 10 aprile a Livorno le celebrazioni per il 35esimo anniversario

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.