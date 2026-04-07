Giornalismo sotto attacco in Italia

“Ora il ministro spieghi il no al film su Regeni”. Interrogazione del Pd

Articoli
Redazione
0 0

“Il gruppo del Partito Democratico della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiarire per quali ragioni il documentario su Giulio Regeni non abbia ottenuto i finanziamenti pubblici”. Lo annuncia la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga. che sottolinea come l’interrogazione porti la prima firma della segretaria Elly Schlein, la sua e quella dei componenti della commissione cultura a partire dalla capogruppo Irene Manzi.
“Siamo davanti a un fatto che deve essere chiarito – sottolineano le democratiche e i democratici – parliamo di un’opera di evidente valore civile e culturale, eppure esclusa dal sostegno pubblico senza motivazioni convincenti”. “Quanto sta accadendo conferma le criticita’ che abbiamo già sollevato sulla riforma del sistema di assegnazione dei fondi al cinema voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. Una riforma che ha di fatto riportato a una gestione più discrezionale e politicizzata, eliminando meccanismi automatici e trasparenti”. “E’ quindi questo un caso politico? E’ una valutazione di natura politica quella che ha portato all’esclusione del documentario? Sono domande a cui il ministro Giuli deve rispondere immediatamente”, conclude la nota.
(Nella foto il ministro Giuli)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Docufilm su Regeni: si dimettono due membri della commissione

Redazione

La nuova egemonia culturale delle fettuccine 

Barbara Scaramucci

Il ministero dice no al film su Regeni. E alla verità?

Giuseppe Giulietti

A Padova giù l’ex campo di concentramento fascista, nasceranno case e negozi

Redazione

Sant’Egidio: appello per intensificare i salvataggi in mare

Redazione

“Chi comanda?” A Milano dal 14 al 16 aprile l’11ma edizione del Festival dei Diritti Umani

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.