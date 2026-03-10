Giornalismo sotto attacco in Italia

Tre voci autorevoli per il No al referendum del 22 e 23 marzo

Articoli
Roberto Bertoni
0 0

Punti di vista diversi sul perché è importante votare No al Referendum. dialogo con tre delle voci più autorevoli tra quelle (e sono davvero tante) che rappresentano la società civile. Un dialogo fatto pensando al risveglio della coscienza civica e sperando che si palesi nelle urne il prossimo 22 e 23 marzo.

Massimo Mauro: “Il mio NO fra la cultura dello sport e la passione civile”

Roberto Scarpinato: “È in atto una guerra a pezzi contro la Costituzione”

Luigi de Magistris: “La nostra Costituzione è la più bella e la più inattuata del mondo”

(Nella foto di apertura Luigi De Magistris, uno degli intervistati)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Più di 10 milioni di donne votano nella primavera del 1946 prima dell’Italia Repubblicana

Mariangela Gritta Grainer

La furia (insensata) di Fratelli d’Italia

Davide Mattiello

Abbassare i toni, ma tutti

Giuseppe Giulietti

Quelle improvvide dichiarazioni di Bartolozzi

Massimo Marnetto

Referendum, l’Osservatorio par condicio Comitato Società Civile per il No: “La presidente del Consiglio inonda le tv e i social”

Roberto Zaccaria

Solidarietà a Tomaso Montanari, nel nome della Costituzione

Alekos Prete
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.