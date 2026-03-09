Solidarietà a Tomaso Montanari, nel nome della Costituzione

0 0

La polemica nata attorno alle parole di Tomaso Montanari merita di essere riportata nel suo contesto reale: quello del dibattito pubblico e della critica politica.

La Costituzione italiana tutela la libertà di espressione e di critica, soprattutto quando riguarda l’azione di chi esercita funzioni pubbliche. In democrazia le parole possono essere dure, polemiche, persino sgradevoli. Ma è proprio questa libertà che garantisce la vitalità del confronto pubblico e la possibilità per i cittadini di discutere e contestare il potere.

Per questo riteniamo importante esprimere solidarietà a Montanari. Non si tratta di condividere ogni parola pronunciata nel confronto politico, ma di difendere un principio più grande: il diritto di critica come elemento essenziale della democrazia costituzionale.

Chi ha dedicato la propria attività pubblica alla difesa della Costituzione merita, oggi più che mai, che sia la Costituzione stessa a essere difesa anche attraverso la tutela della libertà di parola.

Difendere la libertà di critica significa difendere la democrazia.

