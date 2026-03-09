Giornalismo sotto attacco in Italia

Liliana Nechita presenta “Ciliegie amare” a Città della Piieve

News
Redazione
0 0

Liliana Nechita, protagonista di una puntata di ” Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone su Rai Tre, sarà a Città della Pieve per la presentazione del suo libro “Ciliegie amare”,
il racconto del distacco dalla sua famiglia, dalla sua terra e soprattutto dai suoi figli, per approdare in Italia in cerca di lavoro.
La sua è la storia di chi, non conoscendo nulla del nostro paese, è riuscito a farsi strada da solo tra un’infinità di ostacoli. È la storia di una donna che si è presa cura dei nostri famigliari, mentre la nostalgia per i suoi cari lontani, la divorava.
Così è nato il suo libro “Ciliegie amare” come sfogo ed evoluzione di un dolore. Questo libro ci farà cambiare punto di vista, perché riusciremo a scorgere le storie che queste persone portano sulle loro spalle, facendoci comprendere come il rapporto di lavoro può essere secondario rispetto a quello umano. Le donne e gli uomini, prima del loro lavoro, sono persone.

Il Presidio Articolo21 di Città della Pieve in collaborazione con l’ Associazione Donne La Rosa vi invita a questo toccante incontro con Liliana, una donna, un’immigrata, una badante ma soprattutto una grande scrittrice. Vi aspettiamo domenica 22 marzo alle ore 17.30 Sala delle Muse – Palazzo della Corgna – Città della Pieve
#associazionedonnelarosa

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ahmad Rafat ospite al Caffè di Attualità

Redazione

Referendum Giustizia: a Lucca incontro pubblico con Nadia Urbinati

Francesca Pardini

Da Orvieto un No corale per il referendum

Redazione

Partecipazione straordinaria all’evento per il No di Gaeta

Redazione

Al via la collaborazione con il Polo Multimediale Pietro Ingrao di Lenola

Redazione

Fenice Viva replica alle affermazioni della direttrice Venezi

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.