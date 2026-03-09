Liliana Nechita presenta “Ciliegie amare” a Città della Piieve

0 0

Liliana Nechita, protagonista di una puntata di ” Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone su Rai Tre, sarà a Città della Pieve per la presentazione del suo libro “Ciliegie amare”,

il racconto del distacco dalla sua famiglia, dalla sua terra e soprattutto dai suoi figli, per approdare in Italia in cerca di lavoro.

La sua è la storia di chi, non conoscendo nulla del nostro paese, è riuscito a farsi strada da solo tra un’infinità di ostacoli. È la storia di una donna che si è presa cura dei nostri famigliari, mentre la nostalgia per i suoi cari lontani, la divorava.

Così è nato il suo libro “Ciliegie amare” come sfogo ed evoluzione di un dolore. Questo libro ci farà cambiare punto di vista, perché riusciremo a scorgere le storie che queste persone portano sulle loro spalle, facendoci comprendere come il rapporto di lavoro può essere secondario rispetto a quello umano. Le donne e gli uomini, prima del loro lavoro, sono persone.

Il Presidio Articolo21 di Città della Pieve in collaborazione con l’ Associazione Donne La Rosa vi invita a questo toccante incontro con Liliana, una donna, un’immigrata, una badante ma soprattutto una grande scrittrice. Vi aspettiamo domenica 22 marzo alle ore 17.30 Sala delle Muse – Palazzo della Corgna – Città della Pieve

#associazionedonnelarosa

