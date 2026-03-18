Strage di Ustica, il gip si pronuncerà sull’archiviazione dopo l’estate

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Il Gip Livio Sabatini, sulla richiesta di archiviazione della Strage di Ustica, da parte della Procura della Repubblica di Roma che diciotto anni fa aveva riaperto le indagini dopo le rivelazioni del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, nell’udienza odierna ha comunicato che la decisione arriverà non prima di settembre, nel frattempo ha fissato un calendario di udienze, l’ultima il 15 luglio.

Nella prossima udienza, il 27 maggio, interverranno gli avvocati di parte civile che si sono opposti alla richiesta di archiviazione dei pm della Procura romana.

Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime, ha confermato l’importanza fondamentale che “in uno stato di diritto, la magistratura riuscisse a scrivere tutta la verità sulla strage di Ustica, anche sugli autori materiali. Sappiamo le cause, sappiamo che i Pm hanno consegnato 450 pagine piene di altri elementi che convalidano l’ipotesi dell’abbattimento dell’aereo civile con 81 persone a bordo in tempo di pace”

Nel frattempo a Bologna continua l’indignazione per ciò che è accaduto nel Museo per la Memoria di Ustica alla vigilia della conferenza stampa per l’appello di non archiviare tenuta da politici in rappresentanza di tutto il centro-sinistra, dall’Ordine dei Giornalisti, dalla FNSI, dall’Associazione Parenti delle Vittime, dal Comune di Bologna e da Articolo21.

Il 12 marzo l’ex ministro del Governo Berlusconi Carlo Giovanardi è intervenuto al Museo interrompendo le scolaresche, che accompagnate da alcuni docenti, partecipavano a una visita guidata, il sindaco Matteo Lepore, in rappresentanza della città che da sempre è al fianco dell’Associazione presieduta da Daria Bonfietti, ha denunciato l’ennesima provocazione del politico di destra: “Siamo ormai abituati a questo genere d’azioni che hanno il solo obiettivo di rimettere in discussione fatti già ampiamente ricostruiti e di certo non contribuiranno a far luce su quello che è accaduto nei cieli di Ustica”.

Un atto grave quello di Giovanardi, sia nei confronti degli studenti presenti al Museo che contiene i resti del DC9 Itavia, che nei confronti della Memoria rappresentata da 81 vittime innocenti.

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