Giornalismo sotto attacco in Italia

Senza fine

News
Patrizia Migliozzi
0 0

Oggi il cielo è davvero in una stanza,  piccola, silenziosa, sua.

Gino Paoli se n’è andato come solo lui sapeva fare le cose: in punta di parole, con un sapore di sale in gola e la certezza che certe canzoni non muoiono mai.

Aveva una gatta sul cuore da sempre e un proiettile nel petto che non aveva mai voluto togliersi, come se portare il peso fosse la sua forma di coraggio. Che cosa c’è, diceva, nella vita, se non questo: amarsi storti, sbagliarsi, ricominciare.

Con Ornella era una lunga storia d’amore che non aveva bisogno di finale e, in effetti non ne ha avuto uno. Se n’è andata lei a novembre, lui la raggiunge a marzo. Senza fine, come aveva scritto per lei nel 1961, ispirato dalle sue mani.

Adesso sono di nuovo in quattro amici al bar: Tenco, De André, Lauzi, Paoli. A parlare di Genova, di mare, di quella cosa strana che è vivere.

Ti lascio una canzone, aveva promesso. Ne ha lasciate abbastanza per tutta una vita. Per molte vite.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Referendum. Vittoria del NO, vittoria della Costituzione antifascista! Respinto l’assalto alla magistratura

Redazione

Referendum, alle 23 affluenza al 46%

Redazione

Ultimi giorni per partecipare al Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini

Redazione

Crisi Stellantis, il 20 marzo in piazza a Cassino per difendere lavoro e futuro del territorio

Redazione

Le istituzioni europee prendono atto dell’appello di EveryOne Group su SLAPP e difesa dei diritti umani

Redazione

Liliana Nechita presenta “Ciliegie amare” a Città della Piieve

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.