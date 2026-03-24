Giornalismo sotto attacco in Italia

Effetto referendum: Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi

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“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. Oltre a  lui ha lasciato anche la capo di gabinetto del Ministro Nordio, la giudice Giusi Bartolozzi, autrice dei durissimi attacchi alla magistratura che hanno pesato sull’esito del referendum.

Delmastro, insieme a Bartolozzi, prima della nota era stato a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula.

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