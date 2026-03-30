Referendum: lo squilibrio dei tg a favore del Sì. Dati finali

Tempo dedicato al tema Referendum (in secondi)
|T. complessivo*
|No
|Si
|T. notizia
|T. parola
|T.not+Tpar
|T. notizia
|T. parola
|T.not+Tpar
|RAI
|8519
|1923
|1598
|3521 (49%)
|2152
|1494
|3646 (51%)
|MEDIASET
|9566
|757
|2386
|3143 (43%)
|1266
|2846
|4112 (57%)
|LA7
|2790
|729
|180
|909 (45%)
|940
|166
|1106 (55%)
|Totale
|20875
|3409
|4164
|4358
|4506
|7573 (46%)
|8864 (54%)
* il T. complessivo fa riferimento all’intera durata dei servizi dedicati al Referendum; è dunque superiore alla somma di T. notizia e T. parola perché comprende anche i tempi “neutri”
La lettura del dato complessivo relativo alla copertura del tema Referendum nei Tg della sera* conferma uno squilibrio nei confronti delle posizioni a favore del Sì, generato da una maggiore attenzione ai soggetti favorevoli alla riforma da parte dei Tg Mediaset e del TgLa7.
Da notare anche il super investimento sul tema dei Tg Mediaset, che trasmettono un numero complessivo di secondi di informazione referendaria nettamente superiore a quelli RAI, e il ridimensionamento del tema nel TgLa7, pur considerando le debite proporzioni, in funzione della scelta di effettuare per quasi una delle quattro settimane di rilevazione un “Tg di guerra”.
I picchi di attenzione corrispondono: coverage dedicato al videomessaggio di Giorgia Meloni il 9 marzo (specialmente sui Tg RAI e sul TgLa7), al confronto a distanza Meloni-Schlein del 12 marzo (trasversale), alle ospitate di Schlein e Meloni al Tg1 il 17 e 18 marzo ma anche agli interventi di Giulia Bongiorno “opinionista schierata” del Tg4 i 18 marzo e di Pier Silvio Berlusconi il 18 e 19 marzo sui Tg Mediaset, alla seconda volta di Tajani al Tg4 quale “opinionista schierato” nell’ultimo giorno di campagna, il 20 marzo.
Sul fronte del Sì, primi posti per numero di secondi di tempo notizia e tempo parola alla Presidente del Consiglio, al Guardasigilli e al Ministro degli Esteri; da notare come quest’ultimo raggiunga un numero così elevato di secondi di attenzione in funzione di una doppia ospitata al Tg4 in veste di “opinionista schierato”. Sbilanciata la ripartizione dei tempi per testata: a parte il caso Tajani, da notare come Meloni sia presente per quasi metà del suo TN e TP sui Tg Mediaset; destino simile per Nordio, ma con maggior attenzione da parte dei Tg RAI. Sul fronte del No, la strategia “interventista” di Conte lo premia con una maggiore trasversalità, mentre si nota un’attenzione risicata da parte del TgLa7 per Schlein; da notare anche la “complementarietà” dell’attenzione dedicata ai due leader dai Tg RAI, con preferenza per Schlein, e Mediaset, con preferenza per Conte.
Per i Comitati, primi in classifica Di Pietro per il Sì, ma con un coverage garantito esclusivamente dai Tg Mediaset, e Grosso per il No, con un coverage sufficientemente trasversale.
* con l’eccezione del primissimo week end, cominciando tecnicamente la campagna venerdì 20 febbraio
- Tempo notizia e tempo parola per esponente politico (in secondi)
|Sì
|TN
|TP
|Tot
|No
|TN
|TP
|Tot
|2839
|3502
|6341
|1493
|3055
|4548
|Meloni
|1073
|954
|2027
|Conte
|573
|1348
|1921
|Nordio
|617
|337
|954
|Schlein
|599
|736
|1335
|Tajani
|203
|699
|902
|Fratoianni
|54
|286
|340
|Bongiorno
|16
|279
|295
|Bonelli
|46
|228
|274
|Mantovano
|127
|163
|290
|Mastella
|–
|163
|163
|Bartolozzi
|151
|15
|166
|Boccia
|61
|22
|83
|Salvini
|81
|70
|151
|Braga
|29
|48
|77
|Valditara
|14
|128
|142
|Casu
|–
|51
|51
|La Russa
|108
|31
|139
|Scarpinato
|15
|35
|50
|Meloni A.
|83
|52
|135
|Orlando
|9
|38
|47
|Speranzon
|11
|90
|101
|Picerno
|9
|21
|30
|Gasparri
|4
|75
|79
|Floridia
|12
|17
|29
|Costa
|5
|65
|70
|Serracchiani
|24
|–
|24
|Donzelli
|30
|27
|57
|Ricciardi
|13
|5
|18
|Dalla Chiesa
|–
|56
|56
|Magi
|15
|–
|15
|Craxi
|15
|37
|52
|Lucheri
|–
|15
|15
|Sallemi
|–
|48
|48
|Provenzano
|–
|14
|14
|Lupi
|22
|20
|42
|Zampa
|13
|–
|13
|Piantedosi
|41
|–
|41
|Sarracino
|–
|12
|12
|Nevi
|–
|40
|40
|Patuanelli
|9
|–
|9
|Zangrillo
|–
|39
|39
|Steger
|–
|8
|8
|Fazzolari
|38
|–
|38
|Furfaro
|–
|8
|8
|Malan
|3
|35
|38
|Cucchi
|6
|–
|6
|Montaruli
|–
|38
|38
|Giachetti
|4
|–
|4
|Zaffini
|23
|14
|37
|Monti
|2
|–
|2
|Del Mastro
|36
|–
|36
|Candiani
|–
|29
|29
|Marattin
|11
|17
|28
|Calenda
|6
|18
|24
|Crosetto
|23
|–
|23
|Gelmini
|–
|18
|18
|Barelli
|8
|9
|17
|Stefani
|–
|16
|16
|Cirio
|–
|15
|15
|Bignami
|–
|13
|13
|Cirielli
|–
|13
|13
|Della Vedova
|5
|5
|10
|Altri*
|85
|37
|122
*Zanettin, Fratin, Delmastro Delle Vedove, Giuli, Matone, Neri, Sangiuliano, Siracurano, Sisto, Benigni, Urso, Ciriani, Ronzulli, Rossello,
Tironi, Fontana, Foti, Parisi In rosso gli esponenti non di governo né di maggioranza che si sono espressi per il Sì
|Nordio
|TN
|TP
|TOT
|RAI
|260
|184
|444 (46,5%)
|Mediaset
|171
|83
|254 (26,5%)
|La7
|186
|70
|256 (27%)
|Schlein
|TN
|TP
|TOT
|RAI
|382
|379
|761 (57%)
|Mediaset
|143
|333
|476 (36%)
|La7
|74
|24
|98 (7%)
2a. Tempo notizia e tempo parola esponenti politici principali per emittente (in secondi)
|Meloni
|TN
|TP
|TOT
|RAI
|455
|278
|733 (36%)
|Mediaset
|362
|608
|970 (48%)
|La7
|256
|68
|324 (16%)
|Conte
|TN
|TP
|TOT
|RAI
|260
|448
|708 (37%)
|Mediaset
|103
|773
|876 (45,5%)
|La7
|210
|127
|337 (15,5%)
No
Sì
- Tempo notizia e tempo parola per esponenti dei Comitati (in secondi)
|Tajani
|TN
|TP
|TOT
|RAI
|77
|33
|110 (12%)
|Mediaset
|28
|654
|682 (76%)
|La7
|98
|12
|110 (12%)
|Sì
|TN
|TP
|Tot
|No
|TN
|TP
|Tot
|66
|701
|767
|172
|637
|809
|Di Pietro
|9
|341
|350
|Grosso
|88
|222
|310
|Annalisa Imparato
|180
|180
|Parodi
|22
|167
|189
|Petrelli
|17
|45
|62
|Bachelet
|15
|75
|90
|Zanon
|26
|29
|55
|Carofiglio
|47
|47
|Battisti
|47
|47
|Maruotti
|27
|27
|Concia
|23
|23
|Parodi
|22
|22
|Caiazza
|3
|12
|15
|Bindi
|19
|19
|Gallucci
|14
|14
|Lo Voi
|18
|18
|Gustapane
|10
|10
|Nencini
|14
|14
|Bertolini
|7
|7
|Tobagi
|13
|13
|Marra
|4
|4
|Altri **
|11
|49
|60
* Moretti, Musolino, Bozzi, Morvillo, Di Matteo
Osservatorio Tg
Direzione scientifica: Christian Ruggiero, Dipartimento CoRiS Sapienza e Comitato Scientifico Fondazione Murialdi
Coordinamento
Mauro Bomba, Andrea De Rosa, Dipartimento CoRiS Sapienza
Team di ricerca
Elena Molinaro, Davide Montagnana, Maria Morello, Giulia Vaccarecci,
studentesse e studenti della Laurea Magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo, CoRiS Sapienza e tirocinanti Fondazione Murialdi
Nota metodologica
La ricerca si basa sulla misurazione del tempo dedicato ai servizi sul Referendum confermativo del testo della Legge Costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” nelle edizioni serali dei sette telegiornali nazionali (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7), e, entro questo, del bilanciamento tra i tempi di notizia e di parola dedicati alle posizioni del Sì e del No.
In questo prospetto non sono riportati né i tempi “neutri” né i tempi in cui viene riportato il posizionamento di partiti e schieramenti.
Per informazioni e approfondimenti: christian.ruggiero@uniroma1.it