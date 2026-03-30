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Referendum: lo squilibrio dei tg a favore del Sì. Dati finali

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Redazione
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Tempo dedicato al tema Referendum (in secondi)

T. complessivo* No Si
T. notizia T. parola T.not+Tpar T. notizia T. parola T.not+Tpar
RAI 8519 1923 1598 3521 (49%) 2152 1494 3646 (51%)
MEDIASET 9566 757 2386 3143 (43%) 1266 2846 4112 (57%)
LA7 2790 729 180 909 (45%) 940 166 1106 (55%)
Totale 20875 3409 4164 4358 4506
7573 (46%) 8864 (54%)

* il T. complessivo fa riferimento all’intera durata dei servizi dedicati al Referendum; è dunque superiore alla somma di T. notizia e T. parola perché comprende anche i tempi “neutri”

La lettura del dato complessivo relativo alla copertura del tema Referendum nei Tg della sera* conferma uno squilibrio nei confronti delle posizioni a favore del Sì, generato da una maggiore attenzione ai soggetti favorevoli alla riforma da parte dei Tg Mediaset e del TgLa7.

Da notare anche il super investimento sul tema dei Tg Mediaset, che trasmettono un numero complessivo di secondi di informazione referendaria nettamente superiore a quelli RAI, e il ridimensionamento del tema nel TgLa7, pur considerando le debite proporzioni, in funzione della scelta di effettuare per quasi una delle quattro settimane di rilevazione un “Tg di guerra”.

I picchi di attenzione corrispondono: coverage dedicato al videomessaggio di Giorgia Meloni il 9 marzo (specialmente sui Tg RAI e sul TgLa7), al confronto a distanza Meloni-Schlein del 12 marzo (trasversale), alle ospitate di Schlein e Meloni al Tg1 il 17 e 18 marzo ma anche agli interventi di Giulia Bongiorno “opinionista schierata” del Tg4 i 18 marzo e di Pier Silvio Berlusconi il 18 e 19 marzo sui Tg Mediaset, alla seconda volta di Tajani al Tg4 quale “opinionista schierato” nell’ultimo giorno di campagna, il 20 marzo.

Sul fronte del Sì, primi posti per numero di secondi di tempo notizia e tempo parola alla Presidente del Consiglio, al Guardasigilli e al Ministro degli Esteri; da notare come quest’ultimo raggiunga un numero così elevato di secondi di attenzione in funzione di una doppia ospitata al Tg4 in veste di “opinionista schierato”. Sbilanciata la ripartizione dei tempi per testata: a parte il caso Tajani, da notare come Meloni sia presente per quasi metà del suo TN e TP sui Tg Mediaset; destino simile per Nordio, ma con maggior attenzione da parte dei Tg RAI. Sul fronte del No, la strategia “interventista” di Conte lo premia con una maggiore trasversalità, mentre si nota un’attenzione risicata da parte del TgLa7 per Schlein; da notare anche la “complementarietà” dell’attenzione dedicata ai due leader dai Tg RAI, con preferenza per Schlein, e Mediaset, con preferenza per Conte.

Per i Comitati, primi in classifica Di Pietro per il Sì, ma con un coverage garantito esclusivamente dai Tg Mediaset, e Grosso per il No, con un coverage sufficientemente trasversale.

* con l’eccezione del primissimo week end, cominciando tecnicamente la campagna venerdì 20 febbraio

 

  1. Tempo notizia e tempo parola per esponente politico (in secondi)
TN TP Tot No TN TP Tot
2839 3502 6341 1493 3055 4548
Meloni 1073 954 2027 Conte 573 1348 1921
Nordio 617 337 954 Schlein 599 736 1335
Tajani 203 699 902 Fratoianni 54 286 340
Bongiorno 16 279 295 Bonelli 46 228 274
Mantovano 127 163 290 Mastella 163 163
Bartolozzi 151 15 166 Boccia 61 22 83
Salvini 81 70 151 Braga 29 48 77
Valditara 14 128 142 Casu 51 51
La Russa 108 31 139 Scarpinato 15 35 50
Meloni A. 83 52 135 Orlando 9 38 47
Speranzon 11 90 101 Picerno 9 21 30
Gasparri 4 75 79 Floridia 12 17 29
Costa 5 65 70 Serracchiani 24 24
Donzelli 30 27 57 Ricciardi 13 5 18
Dalla Chiesa 56 56 Magi 15 15
Craxi 15 37 52 Lucheri 15 15
Sallemi 48 48 Provenzano 14 14
Lupi 22 20 42 Zampa 13 13
Piantedosi 41 41 Sarracino 12 12
Nevi 40 40 Patuanelli 9 9
Zangrillo 39 39 Steger 8 8
Fazzolari 38 38 Furfaro 8 8
Malan 3 35 38 Cucchi 6 6
Montaruli 38 38 Giachetti 4 4
Zaffini 23 14 37 Monti 2 2
Del Mastro 36 36
Candiani 29 29
Marattin 11 17 28
Calenda 6 18 24
Crosetto 23 23
Gelmini 18 18
Barelli 8 9 17
Stefani 16 16
Cirio 15 15
Bignami 13 13
Cirielli 13 13
Della Vedova 5 5 10
Altri* 85 37 122

*Zanettin, Fratin, Delmastro Delle Vedove, Giuli, Matone, Neri, Sangiuliano, Siracurano, Sisto, Benigni, Urso, Ciriani, Ronzulli, Rossello,

Tironi, Fontana, Foti, Parisi In rosso gli esponenti non di governo né di maggioranza che si sono espressi per il Sì

Nordio TN TP TOT
RAI 260 184 444 (46,5%)
Mediaset 171 83 254 (26,5%)
La7 186 70 256 (27%)
Schlein TN TP TOT
RAI 382 379 761 (57%)
Mediaset 143 333 476 (36%)
La7 74 24 98 (7%)

2a. Tempo notizia e tempo parola esponenti politici principali per emittente (in secondi)

Meloni TN TP TOT
RAI 455 278 733 (36%)
Mediaset 362 608 970 (48%)
La7 256 68 324 (16%)
Conte TN TP TOT
RAI 260 448 708 (37%)
Mediaset 103 773 876 (45,5%)
La7 210 127 337 (15,5%)

No

  1. Tempo notizia e tempo parola per esponenti dei Comitati (in secondi)
Tajani TN TP TOT
RAI 77 33 110 (12%)
Mediaset 28 654 682 (76%)
La7 98 12 110 (12%)
TN TP Tot No TN TP Tot
66 701 767 172 637 809
Di Pietro 9 341 350 Grosso 88 222 310
Annalisa Imparato 180 180 Parodi 22 167 189
Petrelli 17 45 62 Bachelet 15 75 90
Zanon 26 29 55 Carofiglio 47 47
Battisti 47 47 Maruotti 27 27
Concia 23 23 Parodi 22 22
Caiazza 3 12 15 Bindi 19 19
Gallucci 14 14 Lo Voi 18 18
Gustapane 10 10 Nencini 14 14
Bertolini 7 7 Tobagi 13 13
Marra 4 4 Altri ** 11 49 60

* Moretti, Musolino, Bozzi, Morvillo, Di Matteo

Osservatorio Tg

Direzione scientifica: Christian Ruggiero, Dipartimento CoRiS Sapienza e Comitato Scientifico Fondazione Murialdi

Coordinamento

Mauro Bomba, Andrea De Rosa, Dipartimento CoRiS Sapienza

Team di ricerca

Elena Molinaro, Davide Montagnana, Maria Morello, Giulia Vaccarecci,

studentesse e studenti della Laurea Magistrale in Media, comunicazione digitale e giornalismo, CoRiS Sapienza e tirocinanti Fondazione Murialdi

Nota metodologica

La ricerca si basa sulla misurazione del tempo dedicato ai servizi sul Referendum confermativo del testo della Legge Costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” nelle edizioni serali dei sette telegiornali nazionali (Tg1, Tg2, Tg3, Tg4, Tg5, Studio Aperto, TgLa7), e, entro questo, del bilanciamento tra i tempi di notizia e di parola dedicati alle posizioni del Sì e del No.

In questo prospetto non sono riportati né i tempi “neutri” né i tempi in cui viene riportato il posizionamento di partiti e schieramenti.

Per informazioni e approfondimenti: christian.ruggiero@uniroma1.it

 

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