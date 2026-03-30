Radicalizzazione online: a 17 anni progettava una strage

Un ragazzo di 17 anni, residente in Umbria ma originario di Pescara, è stato arrestato dai carabinieri del ROS con accuse gravissime: progettava una strage in una scuola. Non si tratta di un episodio isolato né di una semplice deviazione individuale. È il sintomo di un problema strutturale che attraversa la società italiana ed europea: radicalizzazione online, fragilità educativa, assenza di presìdi culturali adeguati.

Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni dell’Aquila, delineano un quadro inquietante. Il giovane si informava sulla costruzione di armi ed esplosivi, frequentava canali Telegram di matrice suprematista e neonazista, e si muoveva all’interno di una rete digitale internazionale che esalta la violenza e mitizza gli autori di stragi. Non siamo davanti a un gesto improvvisato, ma a un percorso costruito nel tempo, alimentato da contenuti accessibili, non filtrati e spesso impuniti.

È qui che il tema dei social network emerge con tutta la sua centralità. Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di riconoscere che oggi rappresenta uno spazio reale di formazione — o deformazione — delle coscienze. Un diciassettenne non ha ancora una struttura identitaria pienamente definita: è esposto, permeabile, influenzabile. Se quel vuoto viene riempito da propaganda d’odio, teorie suprematiste e narrazioni violente, il rischio di derive estreme diventa concreto.

Il punto è delicato: intervenire significa inevitabilmente confrontarsi con diritti costituzionali fondamentali, a partire dalla libertà e dalla segretezza della corrispondenza. Tuttavia, la trasformazione digitale impone un aggiornamento del quadro normativo. I social network non sono più semplici strumenti di comunicazione privata: sono ambienti pubblici, algoritmici, in grado di amplificare e indirizzare contenuti con una forza senza precedenti. Ignorare questo dato significa lasciare scoperto un fronte decisivo.

Serve quindi un equilibrio nuovo, capace di tutelare la privacy senza trasformarla in uno scudo per l’estremismo e la violenza. Le istituzioni hanno il dovere di agire, anche in collaborazione con le piattaforme digitali, per individuare tempestivamente contenuti pericolosi e percorsi di radicalizzazione, soprattutto quando coinvolgono minori.

Ma il problema non è solo tecnologico o giuridico. È anche, e forse soprattutto, educativo. Quando un ragazzo arriva a progettare una strage, il fallimento non è solo individuale. È familiare, sociale, istituzionale. Le famiglie, quando assenti o incapaci di intercettare segnali evidenti, lasciano spazio a dinamiche che altri — spesso ambienti estremisti online — sono pronti a occupare. In questi casi, lo Stato non può limitarsi a intervenire ex post: deve assumere un ruolo attivo, sostitutivo, nel prevenire e contrastare la diffusione di queste ideologie.

Allo stesso tempo, non si può ignorare la dimensione politica. La condanna di questi fenomeni deve essere netta, trasversale, senza ambiguità. Non bastano dichiarazioni di circostanza. Serve una presa di posizione chiara e condivisa contro ogni forma di estremismo, razzismo e suprematismo. Il silenzio o la timidezza di alcune aree politiche, spesso per timore di perdere consenso, contribuisce a creare zone grigie in cui certe derive trovano legittimazione indiretta.

Il riferimento a correnti e linguaggi che normalizzano discriminazione e violenza — anche quando non esplicitamente illegali — non può essere ignorato. Il clima culturale conta. E quando non viene contrastato con decisione, produce effetti concreti.

Resta poi il nodo della responsabilità penale e delle sanzioni. È evidente che un minorenne non ha una coscienza pienamente formata. Ma è altrettanto evidente che a 17 anni si è in grado di comprendere la gravità di atti come la pianificazione di una strage. Questo impone una riflessione seria sull’adeguatezza delle pene e delle misure accessorie. L’aggiornamento normativo potrebbe includere strumenti più incisivi, anche sul piano civile e dei diritti politici futuri, con una funzione chiaramente deterrente.

Non si tratta di punire in modo esemplare per vendetta, ma di costruire un sistema che prevenga e scoraggi comportamenti estremi prima che si traducano in tragedia.

Questo caso deve essere letto per ciò che è: un campanello d’allarme. Non basta arrestare un ragazzo per dire che il sistema ha funzionato. Il sistema ha fallito nel momento in cui quel ragazzo ha iniziato il suo percorso di radicalizzazione senza che nessuno intervenisse.

La sfida è complessa e non ammette soluzioni semplici. Ma una cosa è certa: non è più possibile rinviare.