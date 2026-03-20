Quella targa nel quartiere di Ilaria. Non smettiamo di chiedere verità e giustizia

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Nel quartiere in cui era cresciuta cerimonia per continuare a chiedere verità sulla morte della giornalista e dell’operatore Miran Hrovatin

Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 uccisa nel 1994 in Somalia insieme all’operatore Miran Hrovatin, era nata e cresciuta nel quartiere romano di Vigna Clara. Per non dimenticare la sua vicenda e continuare a lottare per la verità oggi, in piazza Stefano Jacini, a pochi passi dalla sua casa, l‘Associazione Articolo 21 e il Municipio XV di Roma hanno organizzato una manifestazione in ricordo e per rilanciare la richiesta di giustizia per i due giornalisti.

La targa è stata posta proprio sul palazzo della “sua” strada, via Napoleone Colajanni e per il prossimo anno dovrebbe arrivare anche l’intitolazione di un’area verde per la giornalista.

Alla cerimonia di oggi era presente in gran numero parte della comunità di Articolo 21 tra cui il fondatore Beppe Giulietti, la portavoce Elisa Marincola, il coordinatore a Roma Enzo Nucci che, in collaborazione con Iside Castagnola, ha organizzato l’evento. Sono intervenuti Daniele Torquati, Presidente Municipio XV di Roma, Perluca Terzulli, direttore drl Tg3, il giornalista Andrea Vianello, collega di Ilaria all’epoca della sua uccisione e il cugino di Ilaria Alpi, Umberto Alpi.

Alcuni studenti del liceo “Tito Lucrezio Caro”, frequentato da Ilaria Alpi hanno letto alcuni brani dedicati all’importante testimonianza lasciata dalla giornalista alle giovani generazioni di oggi di una ricerca incessante di verità che riguarda anche l’esecuzione dei due giornalisti 32 anni fa.

Non si accetta un delitto senza colpevoli. L’azione giudiziaria continuerà con la richiesta di riaprire il processo per la morte della giornalista e di Miran Hrovatin partendo dalla sentenza di Perugia che assolse Ashi Omar Assan dopo 16 anni in carcere da innocente che decretó ufficialmente i depistaggi.

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