Giornalismo sotto attacco in Italia

Ilaria Alpi, una targa per una rosa che aspetta il fiorire della verità

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Redazione
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Stamattina al Liceo romano “Tito Lucrezio Caro“, frequentato da Ilaria Alpi, è stata posizionata una targa davanti a due piante di Rosa Novaspina dedicata alla giornalista uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 e che ne porta il nome. L’iniziativa, promossa da Articolo21, è stata realizzata da Museo D’Arte Diffusa di Fabio d’Achille, utilizzando un dipinto dell’artista Alessandra Chicarella già autrice del murale dell’Aula Magna dell’ Istituto che ospita anche la mostra permanente dedicata ad Ilaria Alpi. Una trentina di studenti ha partecipato in rappresentanza di tutti gli allievi con letture che hanno sottolineato come la curiosità, la professionalità e l’entusiasmo di Ilaria sia tutt’ora un’ispirazione per le giovani generazioni e come la ricerca della verità sulla sua morte e su quella di Miran Hrovatin sia un testimone da portare e tramandare fino al suo raggiungimento. Presenti all’evento anche Giuseppe Giulietti, Fabio D’Achille, Alessandra Chicarella, Lidia Galeazzo e la preside del Liceo, Anna Proietti che ha rilanciato l’idea di un progetto che unisca le scuole legate o intitolate ad Ilaria Alpi.

 

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