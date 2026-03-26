Premiazione vincitori decima edizione concorso giornalistico “Santo Della Volpe”. Trapani, 27 marzo

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Appuntamento domani al Polo Universitario per la settimana del “Non ti scordar di me”, promossa dal Comune di Erice e dall’associazione Libera, in occasione del 41° anniversario della strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985, per fare memoria delle vittime Barbara Rizzo Asta e dei suoi gemellini Salvatore e Giuseppe e rinnovare l’impegno civile contro ogni forma di mafia.

Il programma prevede, presso l’aula magna del Polo Universitario di Trapani, con inizio alle ore 10:00, la premiazione dei vincitori della decima edizione del concorso giornalistico riservato agli studenti delle scuole superiori, che si sono cimentati nella realizzazione di un articolo sul tema: “Le tante morti violente nel nostro Paese, dai caduti sul lavoro alle vittime delle mafie. Una riflessione e un racconto sulle condizioni di lavoro nel territorio in cui vivono”. Il concorso è dedicato alla memoria del giornalista Santo Della Volpe, nell’undicesimo anno dalla sua prematura scomparsa.

Il tema di quest’anno del concorso, che si avvale della partecipazione dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Fnsi, il sindacato dei giornalisti, di Libera Informazione, dell’associazione Articolo 21, è legato allo slogan scelto per il “Non ti scordar di me” 2026: “Il mandato è un patto, non un pretesto: chi tradisce la fiducia, nega la democrazia”. Un forte e deciso richiamo alla responsabilità dei pubblici amministratori locali ad esercitare qualsiasi mandato non per favorire interessi personali, di schieramento, ma con la piena responsabilità verso la comunità, le istituzioni rappresentate non come esercizio di potere ma con la consapevolezza che l’unico dovere è quello di servire la cittadinanza. Il tema della tutela del lavoro, pubblico e privato, coniugato sotto diversi profili. Le mafie e le illegalità si combattono rispettando le norme e vigilando perché nessuno sfrutti i lavoratori, i loro bisogni e le loro necessità. Esercitare quindi il mandato istituzionale scevri da tutela di interessi privati e personali è l’unica forma, la più alta e la più degna. «Sono certa – dice la sindaca Daniela Toscano – che gli studenti che partecipano al concorso hanno saputo dare con i loro articoli utile sollecitazione verso questa piena consapevolezza. Ancora una volta l’appuntamento con il concorso dedicato all’indimenticabile giornalista Santo Della Volpe, sarà certamente utile per dare a tutti gli amministratori pubblici ulteriori e nuovi stimoli per non uscire al di fuori dei cardini della legalità».

A premiare i vincitori sarà Lorenzo Frigerio, direttore di Libera Informazione. Previsti gli interventi di Concetto Mannisi presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Vito Orlando, segretario provinciale di Assostampa, Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21. A soffermarsi sui temi della sicureza sui posti di lavoro sarà la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri.

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