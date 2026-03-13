“Perché No”, il 14 marzo a Brindisi

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Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Perché NO”, promosso nell’ambito delle iniziative territoriali del fronte del No in vista del referendum sulla giustizia.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra Articolo 21 e l’Associazione Nazionale Magistrati di Brindisi e rientra nel percorso di incontri e confronti che si stanno svolgendo in molte città italiane per approfondire le ragioni del No e favorire un dibattito pubblico informato sui temi che riguardano il sistema giudiziario e l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Particolarmente significativa sarà la presenza di Beppe Giulietti, tra i fondatori e portavoce di Articolo21, da anni impegnato nella difesa della libertà di informazione e dei principi costituzionali. Il suo intervento si inserisce nel lavoro che l’associazione sta portando avanti a livello nazionale per promuovere momenti di confronto pubblico in vista della consultazione referendaria.

All’incontro interverranno inoltre:

Roberto Carrelli Palombi, magistrato

Ludovico Vaccaro, magistrato

Mitja Gialuz, professore ordinario di Procedura penale

Fernando Gallone, magistrato della Corte dei Conti

A moderare il dibattito saranno il magistrato Simone Orazio e la giornalista Maria Teresa Carrozzo.

L’iniziativa di Brindisi rappresenta uno dei momenti di mobilitazione e approfondimento che stanno coinvolgendo associazioni, magistrati, studiosi e operatori dell’informazione in tutta Italia. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e spazi di discussione sulle conseguenze delle proposte referendarie e sulle ragioni che animano il fronte del No.

Il confronto pubblico, aperto alla cittadinanza, vuole contribuire a rafforzare una partecipazione consapevole al voto, nel segno dei valori costituzionali, della tutela dell’indipendenza della magistratura e del diritto dei cittadini a un’informazione libera e completa.

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