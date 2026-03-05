Giornalismo sotto attacco in Italia

Paradigma

Articoli
Massimo Marnetto
0 0

Se critico il Governo di Israele per il genicidio dei palestinesi a Gaza sono antisemita? È questa la domanda che ha creato divisione nel PD, durante la votazione del Senato sul disegno di legge contro l’antisemitismo, basata sulla definizione  formulata dall’International holocaust remembrance alliance (Ihra). Io – da convinto oppositore dell’atisemitismo nazifascista e di qualsiasi altra natura – sono contrario ad assumere questo testo come paradigma di riferimento, perché usa l’antisemitismo per proteggere il Governo di Israele dalle accuse di genocidio a Gaza.

E infatti, al punto 10 del documento dell’Ihra si legge come esempio di antisemitismo illecito: ‘’Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti’’, mentre per me c’è un punto in comune essenziale di identità con i nazisti, che è la volontà di sterminio ed eradicazione di un intero popolo, effettuata come progetto politico. Non smetterò di battermi contro l’antisemitismo nazifascista originario e derivato; ma metterò lo stesso impegno contro l’antipalestinismo della ‘’politica israeliana contemporanea’’, cioè non dello Stato di Israele, ma del suo attuale Governo. Una critica che ritengo legale, etica, dovuta.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

100 voci per il NO

Redazione

L’Iran tra bombe da fuori e repressione da dentro

Riccardo Noury

Alla forza del diritto è stato sostituito il diritto della forza

Tiziana Ferrario

Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi

Giuseppe Giulietti

100 voci per il No il 6 marzo a Roma

Redazione

Al Parlamento europeo un segnale politico chiaro contro la sorveglianza illegale

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.