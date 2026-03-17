Giornalismo sotto attacco in Italia

C’è chi vota No. Tutti in piazza del Popolo il 18 marzo

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Il 18 Marzo, in piazza del Popolo a Roma, il Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale” chiude la campagna referendaria. Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, condurranno il pomeriggio.

Tante le presenze sul palco di Piazza del Popolo mercoledì 18 marzo dalle 17 alle 20 per dire un convinto No alla controriforma costituzionale sulla giustizia. A condurre il pomeriggio Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Benedetta Tobagi, storica e scrittrice.

Hanno accettato in molti l’invito del Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale”. Il sindaco di Roma e presidente di Ali Roberto Gualtieri interverrà e guiderà una delegazione di sindaci dell’Associazione.

Oltre a Giovanni Bachelet, presidente del “Comitato Società Civile per il No” interverranno Elly SchleinGiuseppe ConteAngelo BonelliNicola Fratoianni e Maurizio Acerbo.

Per gli altri comitati, prenderanno parola Enrico GrossoFranco Moretti e Giuseppe Salmé.

Interverranno, inoltre, il Segretario generale della Cgil Maurizio LandiniRosy Bindi e i rappresentanti delle principali associazioni che hanno dato vita al Comitato “Società civile per No nel referendum costituzionale”: Gianfranco Pagliarulo, Anpi; Emiliano Manfredonia, Acli; Walter Massa, Arci; Francesca Rispoli, Libera.

Per Udu e Rete degli studenti medi parlerà Angela Verdecchia.

Ancora, si alterneranno al microfono uomini e donne della cultura: Sonia BergamascoGiancarlo De CataldoMonica GuerritorePaola Caridi. L’apertura in musica sarà affidata ad un brano eseguito dal cantante PiJi mentre per i saluti finali ci sarà Daniele Silvestri.

Sono previsti inoltre messaggi in video di esponenti della cultura e dello spettacolo.

L’appuntamento dunque è per le 17.00 a Roma, in Piazza del Popolo, per un pomeriggio di unità, impegno, parole e qualche momento di leggerezza: per affermare ancora una volta forte e chiaro il nostro No nel referendum del 22 e 23 marzo in difesa della giustizia, della Costituzione e della democrazia.

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