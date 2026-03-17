Giornalismo sotto attacco in Italia

Crisi Stellantis, il 20 marzo in piazza a Cassino per difendere lavoro e futuro del territorio

News
Redazione
0 0

“Saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Stellantis Cassino e dell’indotto nella manifestazione del 20 marzo 2026, in concomitanza con lo sciopero indetto unitariamente dalle federazioni di categoria dei metalmeccanici. La mobilitazione rappresenta una risposta necessaria aD una crisi che da troppo tempo colpisce lo stabilimento, impoverisce il tessuto produttivo e sociale del territorio e scarica sulle lavoratrici, sui lavoratori e sulle loro famiglie il prezzo dell’assenza di scelte industriali chiare”. Lo dichiarano Natale Di Cola, segretario generale Cgil Roma e Lazio, e Giuseppe Massafra, segretario generale Cgil Frosinone Latina.

“Quella di Cassino – proseguono i sindacalisti – non è una crisi improvvisa, ma il risultato di una condizione che denunciamo da anni. Mancano un piano industriale capace di rilanciare i volumi necessari alla ripresa del sito, una missione produttiva chiara sul fronte dell’elettrico e dell’ibrido e una strategia in grado di restituire prospettiva allo stabilimento e all’intero territorio. Anche nel 2026, inoltre, la crisi continua a tradursi in un forte ricorso alla cassa integrazione, che a Cassino coinvolge non solo il sito produttivo, ma anche la filiera degli appalti e dell’indotto”. “Il prezzo più alto lo stanno già pagando proprio le lavoratrici e i lavoratori dell’indotto, con l’apertura delle procedure di licenziamento collettivo da parte di Trasnova, Teknoservice e Logitech, che si sono dette indisponibili a utilizzare ammortizzatori sociali e a ritirare i licenziamenti. Per queste ragioni lo sciopero e la manifestazione del 20 marzo devono diventare una grande giornata di partecipazione e mobilitazione collettiva, con cui richiamiamo alle proprie responsabilità le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, il Governo e Stellantis, affinché vengano garantite tutele occupazionali per il sito e per l’indotto, strumenti di sostegno al reddito, investimenti, nuovi modelli produttivi e una vera strategia industriale per Cassino e per il Lazio”, concludono Di Cola e Massafra.

Leggi anche
https://www.articolo21.org/2025/11/stellantis-il-territorio-abbandonato-e-la-politica-che-guarda-altrove-la-crisi-dello-stabilimento-di-cassino/

Ritorno a Cassino, dove “resistono” gli operai

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Le istituzioni europee prendono atto dell’appello di EveryOne Group su SLAPP e difesa dei diritti umani

Redazione

Liliana Nechita presenta “Ciliegie amare” a Città della Piieve

Redazione

Ahmad Rafat ospite al Caffè di Attualità

Redazione

Referendum Giustizia: a Lucca incontro pubblico con Nadia Urbinati

Redazione

Da Orvieto un No corale per il referendum

Redazione

Partecipazione straordinaria all’evento per il No di Gaeta

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.