Referendum: aperte le adesioni della comunità accademica al Consiglio scientifico del Comitato società civile per il No

Sono aperte sul sito di Articolo 21 le firme di adesione al Consiglio scientifico del Comitato società civile per il NO.

Coloro che firmeranno intendono condividere le ragioni del NO che gli oltre 120 costituzionalisti promotori stanno illustrando in ogni sede.

Tutti questi docenti ritengono che, di fronte ad una proposta di revisione costituzionale che pericolosamente stravolge il principio di indipendenza della Magistratura, uno dei pilastri del nostro assetto costituzionale, sia loro dovere esprimere un forte e motivato dissenso.

Per questi motivi continueranno ad esporre le loro ragioni nel pieno rispetto del metodo indicato dal Presidente della Repubblica.

Stefano Agosta (Università degli Studi di Messina)

Algostino Alessandra (Università degli Studi di Torino)

Umberto Allegretti (Università degli Studi di Firenze)

Carlo Amirante (Università di Napoli “Federico II”)

Francesca Angelini (Università La Sapienza di Roma)

Vittorio Angiolini (Università statale di Milano)

Adriana Apostoli Università degli Studi di Brescia)

Gaetano Azzariti (Università La Sapienza di Roma)

Enzo Balboni (Università Cattolica di Milano)

Stefania Baroncelli (Università degli Studi di Trento)

Sergio Bartole (Università degli Studi di Trieste)

Carla Bassu (Università degli Studi di Sassari)

Marco Benvenuti (Università degli studi di Roma “La Sapienza”)

Ernesto Bettinelli (Università degli Studi di Pavia)

Paolo Bianchi (Università degli Studi di Camerino)

Francesco Bilancia (Università La Sapienza di Roma)

Roberto Bin (Università degli Studi di Ferrara)

Camilla Buzzacchi (Università di Milano Bicocca)

Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)

Licia Califano (Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino)

Roberta Calvano (Unitelma – Sapienza di Roma)

Quirino Camerlengo (Università di Milano Bicocca)

Giuseppe Campanelli (Università degli Studi di Pisa)

Antonio Cantaro (Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino)

Paolo Caretti (Università degli Studi di Firenze)

Agatino Cariola (Università degli Studi di Catania)

Massimo Carli (Università degli Studi di Firenze)

Arianna Carminati (Università degli Studi di Brescia)

Elisa Cavasino (Università degli Studi di Palermo)

Enzo Cheli (Università degli Studi di Firenze – vice Presidente emerito Corte costituzionale)

Roberto Cherchi (Università degli Studi di Cagliari)

Omar Chessa (Università degli Studi di Sassari)

Lorenzo Chieffi (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Pietro Ciarlo (Università degli Studi di Cagliari)

Matteo Cosulich (Università degli Studi di Trento)

Giovanni D’Alessandro (Università degli Studi Cusano)

Giacomo D’Amico (Università degli Studi di Messina)

Antonio D’Andrea (Università degli Studi di Brescia)

Luigi D’Andrea (Università degli Studi di Messina)

Antonello D’Atena (Università di Roma Tor Vergata)

Francesco Dal Canto (Università di Pisa)

Carmela Decaro (LUISS G. Carli di Roma)

Andrea Deffenu (Università degli Studi di Cagliari)

Claudio De Fiores (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Michele Della Morte (Università degli Studi del Molise)

Gianni De Martin (LUISS G. Carli di Roma)

Giovanna De Minico (Università degli studi di Napoli – Federico II)

Gianmario Demuro (Università degli Studi di Cagliari)

Ugo De Siervo (Università degli Studi di Firenze – Presidente emerito Corte costituzionale)

Giovanni Di Cosimo (Università deli Studi di Macerata)

Giuseppe Di Gaspare (LUISS G. Carli)

Alfonso Di Giovine (Università degli Studi di Torino)

Alessandra di Martino (Università La Sapienza di Roma)

Enzo Di Salvatore (Università degli Studi di Teramo)

Mario Dogliani (Università degli Studi di Torino)

Filippo Donati (Università degli Studi di Firenze)

Gennaro Ferraiuolo (Università di Napoli – Federico II)

Giancarlo Antonio Ferro (Università degli Studi di Catania)

Mario Fiorillo (Università degli Studi di Teramo)

Silvio Gambino (Università degli studi della Calabria)

Mario Ganino (Università degli Studi di Milano)

Andrea Giorgis (Università degli Studi di Torino)

Mario Gorlani (Università degli Studi di Brescia)

Stefano Grassi (Università degli Studi di Firenze)

Cristina Grisolia (Università degli Studi di Firenze)

Tania Groppi (Università degli Studi di Siena)

Enrico Grosso (Università degli Studi di Torino)

Cosimo Guarini (Università degli Studi di Bari)

Riccardo Guastini (Università degli Studi di Genova)

Maria Pia Iadicicco (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Armando Lamberti (Università degli Studi di Salerno)

Aldo Loiodice (Università degli Studi di Bari)

Laura Lorello (Università degli Studi di Palermo)

Alberto Lucarelli (Università degli Studi di Napoli – Federico II)

Paolo Maddalena (Vice-presidente emerito Corte Costituzionale)

Elena Malfatti (Università degli Studi di Pisa)

Michela Manetti (Università degli Studi di Siena)

Valeria Marcenò (Università degli Studi di Torino)

Francesco Marone (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Paola Marsocci (Università La Sapienza di Roma)

Ilenia Massa Pinto (Università degli Studi di Torino)

Anna Mastromarino (Università degli Studi di Torino)

Franco Modugno (Università degli Studi di Roma La Sapienza)

Giovanni Moschella (Università degli Studi di Messina)

Angela Musumeci (Università degli Studi di Teramo)

Elisabetta Palici di Suni Prat (Università degli Studi di Torino)

Francesco Pallante (Università degli Studi di Torino)

Saulle Panizza (Università degli Studi di Pisa)

Gianluca Passarelli (Università degli Studi di Roma La Sapienza)

Mario Patrono (Università degli studi di Roma “La Sapienza”)

Maurizio Pedrazza Gorlero (Università degli Studi di Verona)

Barbara Pezzini (Università degli Studi di Bergamo)

Nicola Pignatelli (Università degli Studi di Bari)

Roberto Pinardi (Università di Modena e Reggio Emilia)

Cesare Pinelli (Università degli studi di Roma “La Sapienza”)

Filippo Pizzolato (Università degli Studi di Padova)

Fabrizio Politi (Università degli Studi dell’Aquila)

Margherita Raveraira (Università degli Studi di Perugia)

Saverio Regasto (Università degli Studi di Brescia)

Giorgio Repetto (Università degli Studi di Perugia)

Giuseppe Ugo Rescigno (Università La Sapienza di Roma)

Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

Antonio Ruggeri (Università degli studi di Massina)

Ilenia Ruggiu (Università degli Studi di Cagliari)

Antonio Saitta (Università degli Studi di Messina)

Carmela Salazar (Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Giovanni Serges (Università degli Studi Roma Tre)

Massimo Siclari (Università degli Studi Roma Tre)

Gaetano Silvestri (Università degli Studi di Messina – Presidente emerito Corte costituzionale)

Giusi Sorrenti (Università degli Studi di Messina)

Federico Sorrentino (Università La Sapienza di Roma)

Rolando Tarchi (Università degli Studi di Pisa)

Roberto Toniatti (Università degli Studi di Trento)

Alessandro Torre (Università degli Studi di Bari)

Chiara Tripodina (Università degli Studi del Piemonte Orientale)

Luigi Ventura (Università degli Studi di Catanzaro)

Giuseppe Verde (Università degli Studi di Palermo)

Paolo Veronesi (Università degli Studi di Ferrara)

Giulio Enea Vigevani (Università di Milano-Bicocca)

Massimo Villone (Università di Napoli – Federico II)

Mauro Volpi (Università degli Studi di Perugia)

Jens Woelk (Università degli Studi di Trento)

Roberto Zaccaria (Università degli Studi di Firenze)

Gustavo Zagrebelsky (Università degli Studi di Torino – Presidente emerito Corte costituzionale)

Paolo Zuddas (Università degli Studi dell’Insubria)

