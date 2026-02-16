Giornalismo sotto attacco in Italia

Benedetta Tobagi: “Sostengo le ragioni del NO perché questa non è una riforma della giustizia ma un attacco agli equilibri costituzionali”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Benedetta Tobagi, scrittrice e storica, ex consigliera d’amministrazione della RAI e autrice de “La Resistenza delle donne” (edito da Einaudi e con cui nel 2023 ha vinto il Premio Campiello), è oggi impegnata in prima fila nella battaglia per il NO al referendum. L’abbiamo intervistata, insieme a Barbara Scaramucci, per chiederle un parere in merito alla sua passione civile, al suo impegno e alle sue esperienze personali in una lotta collettiva che non è solo in difesa dell’indipendenza della magistratura ma, più che mai, della Costituzione e di una certa idea di società, fondata sull’anti-fascismo, sulla difesa dei diritti umani e sui principî figli della Resistenza, mai come ora messi in discussione.
Un’analisi intensa, profonda, da storica per l’appunto, con riferimenti espliciti alla nostra vicenda politica e alle tragedie che hanno segnato il nostro Paese in modo indelebile. La riflessione di chi non si è mai arresa alle storture del nostro tempo e vede nella “riforma” varata da Nordio un pericolo per la nostra tenuta democratica, con il rischio di sfibrare ulteriormente un tessuto civico già disintegrato dalla crisi economica e oggi messo a repentaglio dal trumpismo arrembante in tutto l’Occidente.
In conclusione, Tobagi ci ha tenuto a ricordare che in questo tipo di referendum, di natura confermativa, non c’è il quorum, proprio per far sì che ogni voto conti e abbia un peso. Pertanto, il suo appello è duplice: recarsi a votare e votare NO.
P.S.Per ulteriori informazioni, consigliamo di consultare il sito www.referendumgiustizia2026.it

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il caso Albanese: fake di stato

Riccardo Cucchi

Palestina, 684 sportivi uccisi dall’ottobre 2023: l’allarme del Comitato olimpico

Alessandra Mancuso

Al via da Napoli il 19 febbraio il “Giro d’Italia per la Pace”

Redazione

In morte di un antifascista: Piero Gobetti

Davide Mattiello

Addio a Michele Albanese, giornalista sotto scorta e grande conoscitore del fenomeno mafioso

Paolo Borrometi

In ginocchio da te, Meloni sta con Trump e non con l’Europa

Barbara Scaramucci
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.