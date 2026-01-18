Giornalismo sotto attacco in Italia

Rafat e Mattiello alla riunione di Articolo 21

Articoli
Redazione
0 0

Articolo 21 dedica la riunione settimanale del 19 gennaio ad un racconto di Ahmad Rafat sull’Iran di cui è profondo conoscitore; ci parlerà dell’incontro cui ha partecipato, a Londra, alla presenza dei rappresentanti di tutte le opposizioni al regime, per capire cosa sta accaendo davvero in questo momento nel paese e cosa si può fare per arrivare ad una svolta. A seguire  Davide Mattiello, responsabile di Articolo 21 Piemonte, presenterà il suo nuovo libro che narra di una storia di mafia e di coraggio, di un ragazzo giovanissimo che inizia un percorso complicato ma di redenzione necessaria.
Leggi anche

https://www.articolo21.org/2026/01/mi-chiamo-marco-e-sono-un-testimone-di-giustizia-il-libro-di-mattiello-che-ci-riapre-gli-occhi-sulla-mafia/

Iran. Un Popolo in rivolta che chiede “una vita normale”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Buio Italia

Giuseppe Giulietti

Groenlandia: la spirale del silenzio delle donne Inuit

Barbara Schiavulli

Attacco della Commissione Antimafia al Domani. Fittipaldi: “Bozza Colosimo pericolosa”

Redazione

Caso Domani, Verini severo con la Commissione antimafia. “Così la destra manganella i giornalisti”

Redazione

Mi chiamo Marco e sono un testimone di giustizia, il libro di Mattiello che ci (ri)apre gli occhi sulla mafia

Redazione

La sinistra e l’Occidente al tempo di Trump

Riccardo Cristiano
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.