Rafat e Mattiello alla riunione di Articolo 21

Articolo 21 dedica la riunione settimanale del 19 gennaio ad un racconto di Ahmad Rafat sull’Iran di cui è profondo conoscitore; ci parlerà dell’incontro cui ha partecipato, a Londra, alla presenza dei rappresentanti di tutte le opposizioni al regime, per capire cosa sta accaendo davvero in questo momento nel paese e cosa si può fare per arrivare ad una svolta. A seguire Davide Mattiello, responsabile di Articolo 21 Piemonte, presenterà il suo nuovo libro che narra di una storia di mafia e di coraggio, di un ragazzo giovanissimo che inizia un percorso complicato ma di redenzione necessaria.

