Buon Compleanno Andrea. Prima edizione Premio Nazionale Andrea Purgatori dedicato al giornalismo d’inchiesta

Il primo febbraio a Bologna la giornata dedicata ad Andrea Purgatori, scomparso il 19 luglio 2023. “Buon compleanno Andrea”, con la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Premio Nazionale Andrea Purgatori” istituito dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria in ricordo del padre, con lo slogan: “Un professionista onesto” per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale. “Nostro padre ha sempre cercato, con ogni mezzo, di portare alla luce ciò che altri cercavano di nascondere. Questo premio è il nostro modo per continuare quella missione”.

La giornata inizia alle ore 11 presso il Parco della Zucca Museo per la Memoria di Ustica di fronte al Muretto di Andrea dove è possibile scaricare attraverso QR code gli articoli che Purgatori ha scritto sulla Strage di Ustica per il Corriere della sera. “Il suo giornalismo ha trasformato la ricerca della verità in passione e coraggio, dando voce a chi non ha potere, sfidando l’ingiustizia”.

Interventi di Federica Mazzoni, Matteo Lepore, Daria Bonfietti, Fiorenza Sarzanini, Loris Mazzetti, Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori.

Ore 13 Cucine Popolari, via del Battiferro, 2: “Pranzo Solidale-Buon

compleanno Andrea!”

Saluti di Mauro Biani, Loris Mazzetti, Daria Bonfietti, Edoardo, Ludovico e Victoria Purgatori e di altri amici di Andrea.

Ore 15,30 Sala Farnese, Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore, 6 “Premio Nazionale Andrea Purgatori I Edizione – Premiazione.

Tutti i premiati saranno presenti e si uniranno agli interventi di: Matteo Lepore, Gessica Allegni, Guido D’Ubaldo e Andrea Salerno presidente della giuria.

I vincitori:

– premio al miglior giornalista di carta stampata Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire; – per la televisione Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report;

– miglior giornalista documentario Francesca Mannocchi;

– miglior giornalista d’inchiesta under 40 Gabriele Cruciata;

– Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori per la categoria miglior sceneggiatore d’inchiesta per il film “Il Nibbio” sulla storia di Nicola Calipari, l’agente dei servizi segreti ucciso a Baghdad durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena.

A seguire, prendendo esempio dalla libertà del giornalismo di Andrea Purgatori il dibattito, che si svolgerà sempre in Sala Farnese, ha come titolo: “Quanto incide sulla democrazia un’informazione controllata?”, un approfondimento a ciò che sta accadendo, non solo in Italia e non solo in Europa, sottolineato recentemente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai giornalisti: “Giornalismo libero è antidoto contro gli abusi di potere pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un’opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti” La Costituzione ci insegna che la libertà di stampa è un fondamento irrinunciabile della democrazia e della vita civile.

Al convegno interverranno: Carlo Bartoli, Vittorio Di Trapani, Giampiero Moscato, Ricardo Gutierrez, Riccardo Noury, Barbara Trionfi, Andrea Malaguti, Paolo Berizzi, Roberto Zaccaria, Fiorenza Sarzanini, Giuseppe Giulietti e il Cardinale Matteo Maria Zuppi.

Ore 20,15 Proiezione del film Fortàpasc

Cinema Modernissimo, Piazza Re Enzo, 3

Sceneggiatura: Jim Carrington, Andrea Purgatori, Marco Risi, Maurizio Cerino

Regia di Marco Risi

Introducono:

Gianluca Farinelli (Direttore Cineteca di Bologna)

Marco Risi, Daria Bonfietti, Edoardo Purgatori

