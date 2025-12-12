Giornalismo sotto attacco in Italia

Usigrai e CdR Approfondimento: a rischio “il Fattore Umano”

Articoli
Redazione
0 0

‘Il fattore Umano’, programma Rai d’inchiesta che si occupa di diritti umani violati, è “a rischio”. Lo dicono in una nota congiunta Usigrai e CdR Approfondimento dove si ricorda che la trasmissione, realizzata con risorse interne a costi che non superano i 35 mila euro a puntata, “è vincitrice di diversi premi ed è stata venduta anche all’estero per i suoi contenuti di altissimo livello sociale e professionale”. La Rai, “dopo aver trovato posto in palinsesto, non avrebbe le coperture finanziarie per realizzarla. Appare incredibile questa motivazione, di fronte ai costi esorbitanti sostenuti per conduttori esterni e produzioni esterne per programmi con ascolti inesistenti, da zero virgola! Vogliamo pensare – prosegue la nota – che le ragioni siano altre o che parlare di diritti umani violati sia diventato poco interessante per la Rai Servizio pubblico?”. Per questo conclude la nota firmata da Usigrai e CdR Approfondimento: “Chiediamo che l’Azienda mantenga gli impegni di palinsesto e produca con risorse adeguate, anche nella prossima stagione, il programma di inchiesta realizzato con idee e professionalità tutte interne all’Azienda Rai”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Liberate Alberto Trentini”. Il 13 dicembre iniziativa a Mestre

Redazione

“Umanità negata”. A Trieste un presidio per denunciare la tragedia di quattro migranti morti

Don Paolo Iannacone

‘Io so’ con Elena Ruzza, a Borgaro Torinese. Un momento importante di ‘cucitura’ tra memoria e futur

Davide Mattiello

Il Presidente della Colombia scrive ai genitori di Mario Paciolla. Loro ringraziano e chiedono verità

Redazione

Il caso Ispettorato Nazionale del Lavoro:, la priorità dei vertici dell’ente è la gestione del potere

Micaela Cappellini, Francesco Dettori, Claudio Petrelli

Iside Castagnola nominata Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno contro il cyberbullismo

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.