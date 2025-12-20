“Perché voterò No”. Articolo21 invita tutti ad esprimere le ragioni del no al referendum

0 0

Oggi al via il comitato nazionale per il referendum sulla giustizia, per contrastare il referendum contro i giudici sgraditi al regime, secondo il progetto di Licio Gelli, come ci ha ricordato il ministro Nordio.

Del resto Articolo21 ha già aderito; anche i comitati locali, e i nostri presidi hanno già convocato iniziative a Gubbio, Viterbo, Città della Pieve, Torino, Venezia, Napoli, Cagliari, per citarne solo alcuni.

Lo abbiamo fatto perché questo referendum è solo il primo passo per completare interamente il progetto della loggia P2.

Se dovessero vincere, subito dopo, cercherebbero di portare a casa il presidente forte senza controllo, nuove leggi bavagli sulla informazione, la legge elettorale truffa, sino all’assalto alla Costituzione antifascista, antirazzista, paci fista, inclusiva.

Questa sarà la lista in gioco e ciascuno di noi dovrà decidere se contrastare la progressiva distruzioni dei diritti sociali e civili, oppure fingere di non sapere e di non vedere.

Articolo 21 sarà, come sempre dalla parte della Costituzione e da oggi chiederà ad ogni circolo, ad ogni associato, ma anche ad ogni lettore di inviarci un breve testo sul tema “perché voterò No” che sarà pubblicato sul nostro sito.

Chi vorrà potrà anche inviare un video, lunghezza non più di un minuto, in verticale, da tramettere sui nostri canali social.

Potete scrivere direttamente alla redazione di Articolo 21.

Grazie, insieme per la Costituzione

