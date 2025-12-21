Andiamo a dire #NO a questo nuovo tentativo di spallata antidemocratica

Separazione delle carriere tra Magistrati giudicanti (giudici) e magistrati inquirenti (pubblici ministeri): di fatto esiste già e non da ieri. Con legge ordinaria e senza scomodare la nostra Costituzione, già oggi un magistrato che vuole passare da una funzione all’altra lo può fareperin tutta la sua carriera, per farlo deve oltretutto spostarsi in altra Corte d’appello (per semplificare deve andare in un’altra regione) e comunque la procedura avviene a domanda che è valutata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Vogliono cambiare la Costituzione per questa inezia numerica, mentre di fatto la separazione delle funzioni già esiste.

Ed esiste anche e soprattutto nei fatti, nella dialettica processuale: è una favola ormai consunta quella che racconta che PM e Giudici sono “troppp vicini” e quindi non garantiscono la cosiddetta equidistanza tra accusa e difesa. Basta ricordare quante sentenze ogni giorno dimostrano che richieste dei PM vengono spesso, molto spesso, rigettate e capovolte dai Giudici e quanti Giudici vengono messi in discussione da atti e impugnazioni dei PM.