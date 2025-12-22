Giornalismo sotto attacco in Italia

Rapido 904. La strage (dimenticata) di Natale

Articoli
Stefano Corradino
0 0

C’è una strage spesso dimenticata tra quelle che hanno insanguinato l’Italia dal 1969 (Piazza Fontana) ed è quella del Rapido 904, ribattezzata la strage di Natale. L’attentato al treno che il 23 dicembre 1984 era partito dalla stazione di Napoli e diretto a Milano. Intorno alle 19 mentre percorreva la galleria degli Appennini fu squarciato da una bomba radiocomandata collocata su una griglia portabagagli lungo il corridoio della nona carrozza di seconda classe. L’esplosione costò la vita a 16 persone e 266 rimasero ferite.

La strage doveva servire ai vertici di Cosa Nostra per allentare la morsa a cui erano sottoposti dopo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano portato a centinaia di provvedimenti restrittivi. Sviare l’attenzione mediatica dalle rivelazioni di Tommaso Buscetta (che aveva deciso di collaborare con Giovanni Falcone) verso una nuova emergenza terrorismo.

I processi che si sono succeduti dal 1985 ad oggi hanno confermato la matrice terroristico mafiosa della strage rivelando l’intreccio tra organizzazioni criminali, estrema destra, massoneria e servizi deviati, con i consueti depistaggi. Le condanne passate in giudicato a seguito della sentenza della Cassazione del 1992 sono a carico di Giuseppe Calò, e di altri soggetti inseriti nella criminalità romana come Guido Cercola e Franco D’Agostino. Ed è stato condannato per la strage anche il tedesco Friedrich Schaudinn che ha svolto il ruolo di artificiere.
Negli anni successivi si indagò su Totò Riina come mandante della strage. La procura di Firenze aveva chiesto per lui il rinvio a giudizio nel 2013: due anni dopo il boss venne assolto in primo grado per mancanza di prove. Morì poco prima dell’inizio del processo di appello, nel 2017.

A 41 anni di distanza anche la strage del Rapido 904 resta una ferita ancora aperta nella storia del nostro Paese. “41 anni e 40 della nostra associazione” afferma Rosaria Manzo, presidente dell’associazione familiari vittime del Rapido 904. “La nostra azione per la verità e la giustizia non si ferma”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

“Perché voterò No”. Articolo21 invita tutti ad esprimere le ragioni del no al referendum

Giuseppe Giulietti

Andiamo a dire #NO a questo nuovo tentativo di spallata antidemocratica

Fulvio Mancuso

Sistema politico

Franco Astengo

Libertà di stampa, dal rapporto Unesco il peggior arretramento globale degli ultimi decenni

Redazione

Lo sgombero di Askatasuna e il ruolo dello Stato

Davide Mattiello

Parata di stelle internazionali per la chiusura di “Surriento Gentile”, la manifestazione diretta da Marisa Laurito

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.