Giornalismo sotto attacco in Italia

Perché nessuno parla del rapporto di Amnesty sul degrado continuo del nostro Paese?

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Chi sa perché quando Amnesty dedica i suoi rapporti alla Cina o al Venezuela, i media italiani non lesinano apprezzamenti e attenzione, ma quando Amnesty si occupa dell’Italia, salvo sempre più rare eccezioni, cala il silenzio?
Forse perché nella relazione appena uscita, l’Italia precipita sempre di più nelle graduatorie su libertà di informazione, accoglienza, diritti delle minoranze, pensiero critico.
Si tratta di un degrado continuo, rilevato anche  dalle istituzioni europee che, tuttavia, non fanno seguire i fatti alle parole, vedi la recente relazione elaborata dalla commissione stato di diritto.
Naturalmente di questa relazione, a partire dalle considerazione di Amnesty sulla libertà di informazione non troverete traccia sui principali media e sui canali del Polo Raiset.
Una oscurità che conferma quanto scritto anche in questa relazione. Chi volesse saperne di più vada sul sito di Amnesty e corra ad iscriversi al più vicino comitato per il No al referendum per contrastare il piano Gelli sulla malagiustizia

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Le autorità per la privacy leggono le sentenze?

Redazione

La notte di Repubblica e del suo gruppo

Vincenzo Vita

Tutele dei giornalisti, la mozione che non affronta i nodi su querele temerarie ed Emfa

Graziella Di Mambro

Rapporto Amnesty: tre anni di governo Meloni e diritti in caduta libera

Redazione

La vittoria di Kast in Cile. Un’agenda di legge e ordine “da far paura”

Franco Astengo

Stato di diritto

Paolo Berizzi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.