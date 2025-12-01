L’onda di pace parte da Lucca e invade le scuole italiane. Con la partecipazione di Articolo21

Un Segnale di Forza Interprovinciale
L’iniziativa, nata dal basso, ha rapidamente superato i confini provinciali, coinvolgendo attivamente scuole e famiglie da ben quattro province toscane (Lucca, Livorno, Pisa e Pistoia), trasformando Lucca nel fulcro di un’onda di consapevolezza. I partecipanti hanno marciato con la sola bandiera della pace e hanno letto pubblicamente la loro personale e toccante Carta dei Diritti dei Bambini, un documento scritto dai più piccoli che afferma il diritto universale a crescere in un mondo libero da violenza e paura.
L’evento è legato anche a una raccolta fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere Italia (MSF) per la campagna Kids for Gaza.
Articolo 21 Sostiene e Invita alla Mobilitazione
Il presidio di Lucca dell’Associazione Articolo 21 – Liberi di… informare e di informarsi esprime il suo pieno sostegno all’iniziativa di Radicidipace.
“La pace si costruisce con la pace. L’azione dei genitori e dei bambini di Lucca è un esempio luminoso di come la consapevolezza e la forza nell’affermazione dei diritti umani debbano partire dalle basi, dalle scuole e dalle famiglie. È essenziale che questo messaggio non resti isolato,” dichiara il presidio di Lucca di Articolo 21.
Invito all’Azione Unita e Nazionale
Il presidio Articolo 21 di Lucca lancia un appello e invita tutte le scuole, le associazioni e i comitati di genitori a livello nazionale a diffondere l’iniziativa e a creare una rete di supporto unita e forte. L’obiettivo è trasformare i “piccoli passi” locali in una grande mobilitazione nazionale per l’educazione alla pace e per la difesa dei diritti fondamentali di tutti i bambini.
Per sostenere l’iniziativa, per collaborare e per richiedere la Carta dei Diritti dei Bambini redatta dai partecipanti, si invita a seguire, condividere e contattare direttamente il comitato promotore:
Comitato Radicidipace:
Instagram: Radici di Pace
Facebook: Radicidipace
Email: info@radicidipace.com
Sito Web: www.radicidipace.