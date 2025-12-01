L’onda di pace parte da Lucca e invade le scuole italiane. Con la partecipazione di Articolo21

Si è conclusa con una numerosa e commovente partecipazione la marcia civica “Piccoli passi per grandi diritti. Kids for Gaza”, promossa dal comitato di genitori e bambini lucchesi Radicidipace (Radici di pace). L’evento, svoltosi il 29 novembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti all’Infanzia, ha visto centinaia di bambini e famiglie sfilare da Piazza San Michele, portando un messaggio di pace e solidarietà per i bambini di Gaza e del mondo.

Un Segnale di Forza Interprovinciale

L’iniziativa, nata dal basso, ha rapidamente superato i confini provinciali, coinvolgendo attivamente scuole e famiglie da ben quattro province toscane (Lucca, Livorno, Pisa e Pistoia), trasformando Lucca nel fulcro di un’onda di consapevolezza. I partecipanti hanno marciato con la sola bandiera della pace e hanno letto pubblicamente la loro personale e toccante Carta dei Diritti dei Bambini, un documento scritto dai più piccoli che afferma il diritto universale a crescere in un mondo libero da violenza e paura.

L’evento è legato anche a una raccolta fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere Italia (MSF) per la campagna Kids for Gaza.

Articolo 21 Sostiene e Invita alla Mobilitazione

Il presidio di Lucca dell’Associazione Articolo 21 – Liberi di… informare e di informarsi esprime il suo pieno sostegno all’iniziativa di Radicidipace.

“La pace si costruisce con la pace. L’azione dei genitori e dei bambini di Lucca è un esempio luminoso di come la consapevolezza e la forza nell’affermazione dei diritti umani debbano partire dalle basi, dalle scuole e dalle famiglie. È essenziale che questo messaggio non resti isolato,” dichiara il presidio di Lucca di Articolo 21.

Invito all’Azione Unita e Nazionale

Il presidio Articolo 21 di Lucca lancia un appello e invita tutte le scuole, le associazioni e i comitati di genitori a livello nazionale a diffondere l’iniziativa e a creare una rete di supporto unita e forte. L’obiettivo è trasformare i “piccoli passi” locali in una grande mobilitazione nazionale per l’educazione alla pace e per la difesa dei diritti fondamentali di tutti i bambini.