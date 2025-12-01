Giornalismo sotto attacco in Italia

“Andare oltre l’arida dimensione dei numeri”. Intervista con Linda Laura Sabadini

Roberto Bertoni
Linda Laura Sabadini, oggettivamente, ha coraggio. Statistica, studiosa di cambiamenti sociali, pioniera negli studi di genere e già direttrice dell’ISTAT, ha dedicato alla sua passione e al suo lavoro di una vita un saggio intitolato “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia” (Marsilio editore). Un’opera corale e ricca di entusiasmo, nella quale i numeri escono dalla loro dimensione proverbialmente arida per trasformarsi in un messaggio politico, in un’indagine sociale, persino in una battaglia culturale che riguarda ciascuna e ciascuno di noi, in un Paese che non cresce, in cui non nascono più bambini, le prospettive per il futuro sono fosche, la violenza è sempre più preoccupante, soprattutto in ambito giovanile, e la propaganda dilaga, al pari del qualunquismo, della demagogia e della disaffezione al voto. Un’Italia che allarma e non può lasciare indifferenti, nel contesto di un mondo che cambia e purtroppo non in meglio. Per affrontare un nemico così grande e pervasivo, tuttavia, bisogna conoscerlo, partendo dal presupposto che sia abile a insinuarsi nella nostra quotidianità e a stravolgerla. Si chiama sfiducia ed è un demone col quale, statistici e non, siamo chiamati a fare i conti.

