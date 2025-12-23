Il Presidente Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini

0 0

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia dell’operatore umanitario. Mattarella avrebbe espresso vicinanza

ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese. Si tratta di una iniziativa molto importante che arriva dopo i molti appelli alle istituzioni italiane perché aiutino la famiglia di Alberto a conoscere i motivi per i quali è detenuto e quelli dei ritardi nell’azione diplomatica verso il Venezuela.

