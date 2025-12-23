Giornalismo sotto attacco in Italia

Il Presidente Mattarella chiama la madre di Alberto Trentini

Articoli
Redazione
0 0

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia dell’operatore umanitario. Mattarella avrebbe espresso vicinanza
ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese. Si tratta di una iniziativa molto importante che arriva dopo i molti appelli alle istituzioni italiane perché aiutino la famiglia di Alberto a conoscere i motivi per i quali è detenuto e quelli dei ritardi nell’azione diplomatica verso il Venezuela.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Rapido 904. La strage (dimenticata) di Natale

Stefano Corradino

Alaa Faraj e gli altri

Francesco Cavalli

Quando una tesi diventa atto di cittadinanza

Flavio Valeriani

“Perché voterò No”. Articolo21 invita tutti ad esprimere le ragioni del no al referendum

Giuseppe Giulietti

Andiamo a dire #NO a questo nuovo tentativo di spallata antidemocratica

Fulvio Mancuso

Sistema politico

Franco Astengo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.