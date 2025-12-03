Dal 4 al 6 dicembre a Bologna torna FILI – il Festival dell’Informazione Libera e dell’Impegno organizzato da Libera Bologna

0 0

Dieci anni fa partiva una sfida: tre giorni di eventi, dibattiti, formazioni, spettacoli, laboratori per raccontare le mafie a Bologna. Capire come si muovono, come si radicano, quali sono gli strumenti di contrasto e prevenzione. Ma anche capire, insieme a professioniste e professionisti, come raccontarle per far emergere le vittime e gli impatti di sistemi mafiosi e corruttivi, a partire dal capoluogo emiliano. Anche l’Associazione Articolo 21, che ha aderito all’iniziativa, interverrà il 6 dicembre dalle ore 14 alle 16 al dibattito: “La crisi della verità. Importanza e rischi dell’informazione locale e del lavoro d’inchiesta. Etica dell’informazione, con Loris Mazzetti – portavoce Emilia-Romagna insieme ad Andrea Palladino – giornalista, autore di inchieste su ecomafie, criminalità organizzata, estrema destra; Antonio Tricarico – ReCommon; Stefano Lamorgese – giornalista, Premio Roberto Morrione.

Modera Andrea Giambartolomei – giornalista de lavialibera.

