Un altro giornalista sotto tutela per le minacce della mafia. Solidarietà a Giuseppe Bascietto

Il collega Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Vittoria. Il suo impegno sta svelando i crimini mafiosi nell’ipparino.

Come Articolo21 ringraziamo le autorità che hanno deciso questa misura a tutela del collega e del suo impegno, in particolare la Prefettura di Ragusa e la Dda di Catania. Proteggere un giornalista vuol dire tutelare le tante persone che, tramite lui, vengono informate.

Personalmente mi sembra di rivivere l’incubo di 12 anni fa. Un filo che non si interrompe, purtroppo, fatto dal coraggio di Giuseppe ma anche delle minacce dei boss.

A lui l’abbraccio fortissimo della comunità di Articolo21 e mio personale.

