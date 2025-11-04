Giornalismo sotto attacco in Italia

Un altro giornalista sotto tutela per le minacce della mafia. Solidarietà a Giuseppe Bascietto

Articoli
Paolo Borrometi
0 0

Il collega Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Vittoria. Il suo impegno sta svelando i crimini mafiosi nell’ipparino. 

Come Articolo21 ringraziamo le autorità che hanno deciso questa misura a tutela del collega e del suo impegno, in particolare la Prefettura di Ragusa e la Dda di Catania. Proteggere un giornalista vuol dire tutelare le tante persone che, tramite lui, vengono informate. 

Personalmente mi sembra di rivivere l’incubo di 12 anni fa. Un filo che non si interrompe, purtroppo, fatto dal coraggio di Giuseppe ma anche delle minacce dei boss. 

A lui l’abbraccio fortissimo della comunità di Articolo21 e mio personale. 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Berizzi incerottato come Moro sul Secolo d’Italia, Storace assolto. “Buona notizia per i manganellatori della rete”

Redazione

Sigfrido Ranucci in Antimafia

Davide Mattiello

Octav e gli altri, oggi pomeriggio i sindacati confederali in piazza a Roma

Redazione

Rabin trent’annidopo

Roberto Bertoni

Querele temerarie, domani ultima udienza per la querela a Marilú Mastrogiovanni

Redazione

Troppe domande su Gaza, giornalista licenziato

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.