Il contributo speciale di Paolo Berizzi ad Articolo 21

Ci sono volte in cui una comunità si rende conto di quanto valga camminare sulla stessa strada, magari ai bordi, oppure in tratti dissestati, ma insieme. E’ quello che accade spesso ad Articolo 21 da quando è nata e ogni volta è speciale, corroborante. E’ accaduto di nuovo nelle ultime ore, quando durante la riunione settimanale di Articolo 21, Paolo Berizzi, nostro associato da tempo, ci ha comunicato che devolverà all’associazione il ricavato dei risarcimenti dei processi correnti contro gli autori di minacce e offese nei suoi confronti. Un grandissimo gesto simbolico. Per noi è un onore ricevere questo contributo che corrobora quel camminare insieme a sostegno del pensiero critico, contro tutti i fascismi, vecchi e nuovi, contro i bavagli e per la libertà di espressione. Berizzi, va ricordato, è l’unico giornalista sotto scorta per minacce gravi alla sua incolumità provenienti da formazioni neofasciste e neonaziste di cui ha scritto nell’ambito del suo lavoro per Repubblica e come autore di libri sullo stesso argomento. “Questa comunità mi è sempre stata vicina e ha condiviso ideali e scelte, quindi mi è sembrato naturale contribuire per quel che posso all’attività di Articolo 21”. Grazie Paolo, sempre dalla stessa parte ci troverai.

