“Fuori la politica dei teatri”, lo slogan che ha animato il corteo degli orchestrali a Venezia

Un messaggio, netto come accaduto pochissime altre volte, quello arrivato dal corteo di Venezia per contestare i metodi della nomina di Beatrice Venezi. Un vero e proprio fiume di persone, musicisti del teatro La fenice ma anche provenienti dai teatri del resto d’Italia hanno sfilato lungo le calli della città. «Chiediamo la revoca della nomina di Venezi, ma non abbiamo nulla contro di lei come persona. Lo abbiamo detto in tutti i modi, ma ci continuano a strumentalizzare. Noi chiediamo la revoca perché il suo curriculum non è all’altezza del ruolo di un Teatro come quello veneziano». Venezi è stata indicata quale direttrice del teatro fino al 2030. Gli orchestrali e gli artisti arrivati dalle altre città hanno preso parte al corteo-concerto partito dalla stazione di Santa Lucia per arrivare a La Fenice. Lo slogan più utilizzato ha dato il senso dell’intera manifestazione di protesta: “Fuori la politica dai teatri”.

