Fumettista italiana “sgradita” in Francia, respinta alla frontiera

La fumettista italiana Elena Mistrello, invitata in Francia al festival BD Colomiers, è stata respinta alla frontiera francese e rimpatriata in Italia. L’episodio è avvenuto venerdì 21 novembre, all’aeroporto di Tolosa, dove la polizia le ha impedito l’ingresso dichiarandola «una grave minaccia per l’ordine pubblico francese».

Mistrello era attesa al festival per due giornate di incontri con il pubblico, organizzate dall’editore francese PresqueLune in occasione dell’uscita dell’edizione francese di Sindrome Italia, graphic novel realizzato con la scrittrice Tiziana Francesca Vaccaro e pubblicato da Beccogiallo nel 2021. Il libro, premiato a Comicon Napoli 2022 come Miglior opera prima, racconta le vicende delle donne migranti dell’Est Europa impiegate in Italia come assistenti familiari.

In una nota condivisa sui propri canali social, l’autrice racconta che, appena scesa dal volo proveniente da Francoforte, ha trovato “tre agenti della Police nationale ad aspettarmi. Mi fermano e mi comunicano che io non posso mettere piede in Francia, che loro non sanno esattamente perché, ma risulta una segnalazione del Ministero degli Interni relativa alla pericolosità della mia persona”. Nonostante abbia mostrato l’invito ufficiale del festival e spiegato che si trovava lì per lavoro, gli agenti “non mi danno ascolto, sono irremovibili”.
Illustrazione di Erbacce, tratta dal profilo di Elena Mistrello

