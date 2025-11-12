“…E la chiamano pace”.  Il 14 novembre iniziativa ad Orvieto con Barbara Schiavulli

0 0

Un momento importante di condivisione per riflettere sulle strategie di solidarietà con il popolo palestinese, che continua a vivere una crisi umanitaria senza precedenti e un genocidio da più di due anni, e che vede continuamente calpestato il suo diritto all’autodeterminazione e di resistenza all’occupazione.

A un mese dal tanto esaltato cessate il fuoco, infatti, sono quasi 250 i palestinesi uccisi a Gaza, di cui 100 bambini; 70 le persone uccise nei Territori Occupati a causa della violenza dell’esercito di occupazione e dei coloni. Il valico di Rafha è ancora chiuso gli aiuti umanitari arrivano con il contagocce, i giornalisti Palestinesi continuano ad essere nel mirino dell’esercito israeliano, viene ancora impedito alla stampa internazionale di entrare a Gaza e testimoniare la insostenibile situazione sanitaria e sociale.

Ne parliamo con Barbara Schiavulli (giornalista, inviata di guerra e direttrice di Radio Bullet) che ha partecipato come membro dell’equipaggio dell’imbarcazione Morgana alla traversata della Global Sumud Flotilla e con Davide Musardo, operatore umanitario di Medici Senza Frontiere (in video collegamento)

Venerdì 14 novembre. Sala del Carmine (Orvieto), ore 21.00

