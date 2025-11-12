Giornalismo sotto attacco in Italia

“…E la chiamano pace”.  Il 14 novembre iniziativa ad Orvieto con Barbara Schiavulli

Un momento importante di condivisione per riflettere sulle strategie di solidarietà con il popolo palestinese, che continua a vivere una crisi umanitaria senza precedenti e un genocidio da più di due anni, e che vede continuamente calpestato il suo diritto all’autodeterminazione e di resistenza all’occupazione. 

A un mese dal tanto esaltato cessate il fuoco, infatti, sono quasi 250 i palestinesi uccisi a Gaza, di cui 100 bambini; 70 le persone uccise nei Territori Occupati a causa della violenza dell’esercito di occupazione e dei coloni. Il valico di Rafha è ancora chiuso gli aiuti umanitari arrivano con il contagocce, i giornalisti Palestinesi continuano ad essere nel mirino dell’esercito israeliano, viene ancora impedito alla stampa internazionale di entrare a Gaza e testimoniare la insostenibile situazione sanitaria e sociale.

Ne parliamo con Barbara Schiavulli (giornalista, inviata di guerra e direttrice di Radio Bullet) che ha partecipato come membro dell’equipaggio dell’imbarcazione Morgana alla traversata della Global Sumud Flotilla e con Davide Musardo, operatore umanitario di Medici Senza Frontiere (in video collegamento)

Venerdì 14 novembre. Sala del Carmine (Orvieto), ore 21.00

