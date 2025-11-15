Il bollettino di guerra quotidiano delle morti sul lavoro

La strage nell’indifferenza, quella di cui nessuno parla (tranne raramente) e nessuno vuole vedere. Un bollettino di guerra sul lavoro che fa paura.Non fredde statistiche, non freddi numeri, ma persone. Io sono profondamente indignato di questa mattanza quotidiana sul lavoro.Vi chiedo un attimo del vostro tempo per leggere questa lista, ogni nome (purtroppo spesso non si sa neppure il nome), rappresenta una famiglia, dei parenti, che non potranno più riabbracciare il proprio caro, perché è morto sul lavoro.Famiglie distrutte. E alla fine del 2025 c’è ancora chi le chiama in modo ipocrita “morti bianche”. Ve l’assicuro, non c’è nulla di bianco in una morte sul lavoro.Vorrei che si riaccendessero i “riflettori”, su queste tragedie, troppo spesso dimenticate.

Parlarne è importante per sensibilizzare, perché non accadano più e perché la politica nazionale si impegni in modo concreto (e non solo a parole), per fermare questa mattanza. Mauro Biani, che ci legge e che ringrazio tantissimo per lo spazio dato, è uno dei pochi giornalisti (e vignettista), insieme ad Articolo 21, al Tg3 Nazionale e pochi altri a parlarne: grazie davvero.