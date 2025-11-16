Giornalismo sotto attacco in Italia

Antimafia: Scarpinato: contro di me querela temeraria o grave bugia?

Articoli
Redazione
0 0

“Il senatore Balboni di Fratelli d’Italia ha dichiarato oggi nel corso della trasmissione Tagadà che mi sono ‘giustamente beccato una querela del sottosegretario Fazzolari’ per una domanda che avevo formulato a Sigfrido Ranucci nel corso della sua audizione alla Commissione Antimafia. Se la notizia fosse vera, dovremmo prendere atto che siamo passati dalle querele temerarie nei confronti di giornalisti che fanno inchieste sgradite, alle querele temerarie nei confronti di parlamentari della minoranza che osano fare domande sgradite nell’esercizio del loro mandato. Se la notizia fosse falsa, dovremmo prendere atto che il senatore Balboni dice menzogne in una trasmissione televisiva di grande ascolto. Attendiamo di sapere quale sia la verità tra le due”. Lo afferma il senatore M5S Roberto SCARPINATO. (Vid/ Dire) 17:53 14-11-25 NNNN)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Perché Epstein è un guaio serio per Trump

Antonio Di Bella

Venezuela. Liberato Camilo Castro, il Trentini francese. Quanto ancora dovranno aspettare i familiari di Alberto?

Giuseppe Giulietti

Omicidio Vassallo, il passaggio più delicato del processo e il sit in per Cagnazzo

Graziella Di Mambro

Archiviata la querela dell’avvocato del boss Sarno contro Luciana Esposito. Altra azione temeraria verso la stampa

Redazione

E adesso i giornalisti sono anche “istigatori a delinquere”. Le contestazioni della Procura di Roma a Il Domani

Graziella Di Mambro

Salvare Alberto Trentini non è né di destra, né di sinistra. È solo giusto, urgente, umano

Massimo Marnetto
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.