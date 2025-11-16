Antimafia: Scarpinato: contro di me querela temeraria o grave bugia?

0 0

“Il senatore Balboni di Fratelli d’Italia ha dichiarato oggi nel corso della trasmissione Tagadà che mi sono ‘giustamente beccato una querela del sottosegretario Fazzolari’ per una domanda che avevo formulato a Sigfrido Ranucci nel corso della sua audizione alla Commissione Antimafia. Se la notizia fosse vera, dovremmo prendere atto che siamo passati dalle querele temerarie nei confronti di giornalisti che fanno inchieste sgradite, alle querele temerarie nei confronti di parlamentari della minoranza che osano fare domande sgradite nell’esercizio del loro mandato. Se la notizia fosse falsa, dovremmo prendere atto che il senatore Balboni dice menzogne in una trasmissione televisiva di grande ascolto. Attendiamo di sapere quale sia la verità tra le due”. Lo afferma il senatore M5S Roberto SCARPINATO. (Vid/ Dire) 17:53 14-11-25 NNNN)

