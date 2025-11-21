Disarmare, voce del verbo amare. A Gualdo Tadino iniziata la festa di Articolo 21 tra pace e libertà di informazione

0 0

Mattinata emozionante al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino dove, con “Disarmare. Voce del verbo amare”, di e con Angela Iantosca, ha preso il via la Festa Nazionale di Articolo21.

In platea centinaia di ragazzi delle scuole medie e delle superiori.

“Disarmare è un monologo sul disarmo dell’informazione che prende le mosse dal messaggio di Papa Francesco ai comunicatori e che da maggio porto in giro per l’Italia. Ogni volta per me è un onore pronunciare quelle parole e raccontare le storie di Salvatore, Maria, Domenico e Hamza, persone che ho incontrato nel mio lavoro di giornalista e prima di tutto di essere umano. Un grazie ad Articolo21 per avermi coinvolto in questa splendida iniziativa che prosegue per me anche nel pomeriggio con la presentazione di VENTUNO”, ha detto l’autrice.

Al termine, sul palco, il Sindaco, Presciutti, l’Assessora Commodi e Giuseppe Giulietti che ha voluto ricordare Alberto Trentini ad un anno dal suo arresto in Venezuela.



